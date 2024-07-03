Во Франкфурте расследуют факт избиения болельщика на Евро-2024

«Нам известно об этих фактах, и мы ​​инициировали соответствующие расследования», —говорится в сообщении в аккаунте полиции Франкфурта в одной из соцсетей.

Напомним, стюарды избили болельщика возле входа на трибуну стадиона во время матча ⅛ финала между сборными Португалии и Словении (0:0, 3:0 пен.). Отмечается, что инцидент произошел после того, как был назначен пенальти в ворота национальной команды Словении в конце первого дополнительного тайма, который не реализовал капитан сборной португалии Криштиану Роналду.

Роналду провел на Евро-2024 четыре матча, но до сих пор не сумел отметиться забитым мячом. На его счету одна голевая передача в матче группового этапа против Турции (3:0). 39-летний футболист проводит рекордный шестой чемпионат Европы.

Сборная Португалии в четвертьфинале сыграет против национальной команды Франции. Матч пройдет в Гамбурге, 5 июля.