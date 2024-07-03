Игрок сборной Турции показал жест националистов в матче Евро-2024

Сборная Турции вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв австрийцев со счетом 2:1. Оба гола своей команды забил защитник Мерих Демирал. Один из двух своих голов он отпраздновал «волчьим салютом», который ассоциируется с турецкими националистами. Этот жест запрещен в Австрии.

После матча Мерих Демирал опубликовал фотографию с «волчьим салютом» в социальных сетях, снабдив ее подписью: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная в 1933 году. В настоящий момент данные слова используются в качестве неофициального девиза турецких националистов.

«Празднование связано с моей турецкой идентичностью. Вот почему я сделал этот жест. Видел людей на стадионе, которые тоже делали его. За этим нет скрытого сообщения. Мы все турки, очень горжусь тем, что я турок, и в этом смысл жеста. Просто хотел продемонстрировать, насколько счастлив и как горжусь. Надеюсь, у меня будет еще больше возможностей показывать этот жест», — объяснил Демирал после игры.

Возможно, поведение Демирала связано с действиями фанатов сборной Австрии, которые перед матчем выкрикивали националистические лозунги.

Как сообщает пресс-служба организации, УЕФА открыл расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала из-за жеста, показанного после забитого мяча в ворота команды Австрии на чемпионате Европы.

«Было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента УЕФА в связи с предполагаемым неподобающим поведением игрока сборной Турции Мериха Демирала. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в сообщении.

Минувший сезон 26-летний турецкий защитник провел в Саудовской Аравии, где он играет за клуб «Аль-Ахли» из Джидды. Демирал известен выступлениями в Серии А за «Сассуоло», «Ювентус» и «Аталанту».