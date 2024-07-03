Турцию возмутила реакция УЕФА на жест футболиста сборной на Евро

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МИД Турции назвал «неприемлемой» реакцию УЕФА и властей Германии в отношении жеста футболиста сборной страны по футболу Мериха Демирала после победы над сборной Австрии на чемпионате Европы по футболу.

«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении нашего футболиста Мериха Демирала. Хотя в докладе, опубликованном Федеральным ведомством по защите конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что не каждый человек, делающий знак “бозкурт”, может быть причислен к правым экстремистам, и хотя знак “бозкурт” не является запрещенным символом в Германии, реакция немецких властей в отношении господина Демирала сама по себе считается ксенофобской», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования радости на спортивном мероприятии таким образом, который не направлен против кого-либо», — отметил МИД Турции.

Мерих Демирал забил оба гола своей команды в ворота Австрии. Он отпраздновал победу «волчьим салютом», который ассоциируется с турецкими националистами. Этот жест запрещен в некоторых странах, например, в Австрии.