Дмитрий Губерниев назвал своего фаворита на Евро-2024
Известный телеведущий и комментатор также поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро между сборными Франции и Португалии.
Известный телеведущий и комментатор также поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро между сборными Франции и Португалии.
«Англия показывает скучный футбол на Евро-2024? Это все разговоры в пользу бедных. Футбол прагматичный, запас у команды большой. Мне представляется, что англичане, несмотря ни на что, созрели для победы на турнире. В футболе часто так бывает, невзрачные вначале команды раскрываются в конце. Они идут вверх по турнирной лестнице, понимая всю степень ответственности», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
«В матче Франция — Португалия я хочу увидеть красивый футбол. Победят французы — молодцы, победят португальцы — тоже молодцы. В этом случае мы все переживаем только за душевное спокойствие Криштиану Роналду, потому что он юноша с тонкой организацией. Главное, чтобы он был жив и здоров в случае проигрыша», — добавил Губерниев.
Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. Четвертьфинальный поединок Англия — Швейцария пройдет 6 июля в Дюссельдорфе.