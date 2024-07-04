«Ему больно». Аргентинский тренер высмеял слова Мбаппе о чемпионате Европы | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Аргентинский тренер Хосе Пекерман высмеял слова капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе, который заявил, что чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира.

Мбаппе сделал свое заявление накануне чемпионата Европы, который проходит в Германии.

«Это заявление футболиста, которому больно. Не нужно воспринимать это всерьез. Южная Америка отняла у них чемпионат мира, который они уже выигрывали и думали, что выиграют вновь. Мы должны защищать Южную Америку. К счастью, мы смогли забрать чемпионат мира после четырех подряд побед европейцев. Эта серия прервана, и нам нужно поддерживать уровень», — цитирует Пекермана As.

Сборная Франции с Мбаппе в составе стала чемпионом мира в 2018 году, а в 2022-м дошла до финала, где уступила сборной Аргентины в серии пенальти. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре. При этом в семи матчах на двух чемпионатах Европы Мбаппе забил один мяч с пенальти.