Дешам: «Португалия предпочитает атаковать, а не обороняться. Франция постарается добиться контроля»

«Португалия — команда, которая предпочитает атаковать, а не обороняться. Нидерланды и Бельгия играли довольно осторожно. Будет ли Португалия такой же? Я знаю, как любит играть Роберто Мартинес. Мы постараемся добиться как можно большего контроля», — приводит RMC Sport слова Дешама.