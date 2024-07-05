СМИ: Роналду могут оштрафовать за скрытую рекламу во время Евро

Роналду стал амбассадором компании, производящей самые продвинутые фитнес-браслеты. После победы сборной Португалии над Словенией в ⅛ финала чемпионата Европы (0:0,3:0 пен.). Компания производящая браслеты опубликовала в одной из своих соцсетей данные о пульсе Криштиану Роналду во время матча, в частности перед серией 11-метровых и после победного удара. Пульс капитана сборной Португалии упал до 103 ударов в минуту перед исполнением пенальти.

По мнению эксперта по спонсорскому маркетингу Рикардо Форта, компания и Роналду тем самым нарушили правила УЕФА и должны быть наказаны штрафом.

Роналду провел на Евро-2024 четыре матча, но до сих пор не сумел отметиться забитым мячом с игры. На его счету одна голевая передача в матче группового этапа против Турции (3:0). 39-летний футболист проводит рекордный шестой чемпионат Европы.

Сборная Португалии сыграет против национальной команды Франции в ¼ финала Евро-2024. Встреча пройдет 5 июля на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге.

Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Последние победители континентального первенства сборная Италии вылетели на стадии ⅛ финала, проиграв Швейцарии со счетом 0:2.