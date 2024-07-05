Нойер — третий футболист в истории с 20+ матчами на чемпионатах Европы
5 июля в Штутгарте проходит матч ¼ финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии. Матч начался в 19:00 мск.
5 июля в Штутгарте проходит матч ¼ финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии. Матч начался в 19:00 мск.
В воротах сборной Германии играет Мануэль Нойер. Для него это 20-я игра на чемпионатах Европы.
Нойер стал лишь третьим игроком после Криштиану Роналду (29) и Пепе (22), который достиг отметки в 20 матчей на ЧЕ. Он уже сыграл больше матчей чемпионатах Европы, чем любой другой игрок в истории сборной Германии. Тони Кроос сегодня проводит свой 19-й матч на Евро, он опередил Бастиана Швайнштайгера (18).