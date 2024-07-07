«Дркушич надежно сыграл на Евро»

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
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Группа DЗавершен
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21.06Нидерланды0Франция0
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25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
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25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
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13:17 (мск), источник: Известия

«Дркушич надежно сыграл на Евро»

Вратарь футбольного клуба «Сочи» Николай Заболотный — об успехах своего словенского партнера по команде на ЧЕ и предстоящем старте чемпионата России в первой лиге.

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«Дркушич надежно сыграл на Евро» | Источник: Известия

Футболисты «Сочи» готовятся к сезону в первой лиге, куда они вылетели, заняв весной последнее место в розыгрыше чемпионата России среди команд РПЛ. Южная команда отыграла в элите пять лет, сенсационно выиграв серебряные медали в сезоне-2021/2022 под руководством главного тренера Владимира Федотова. Теперь под началом испанца Роберто Морено клуб готовится к розыгрышу ФНЛ (первая лига), который стартует в конце следующей недели. Недавно в рамках проходящего в Санкт-Петербурге выставочного турнира Winline летний Кубок «Сочи» проиграл «Зениту» (2:5) и белградской «Црвене Звезде» (0:2), а 8 июля сыграет с аргентинским «Тальересом».

Защитник команды Ванья Дркушич в июне успешно выступил со сборной Словенией на чемпионате Европы в Германии. Словенцы вышли из группы, сыграв вничью с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0), а в ⅛ финала едва не выбили Португалию во главе с Криштиану Роналду — 0:0 в основное и дополнительное время и поражение 0:3 по пенальти.

В интервью «Известиям» вратарь «Сочи» Николай Заболотный прокомментировал выступление Дркушича, поделился ожиданиями от предстоящего сезона и оценил уровень конкуренции в первой лиге.

«Португалия с Криштиану Роналду ничего им не забила с игры»

— Насколько сейчас команда готова к старту сезона в первой лиге?

— С точки зрения физической нагрузки, наверное, неплохо. С точки зрения моральной после двух поражений на турнире в Питере не очень приятно вкатываться в сезон ФНЛ. Надеюсь, последняя игра на турнире закончится с положительным результатом, и мы с хорошим настроением подойдем к началу чемпионата.

— Если память не изменяет, три года назад «Сочи» тоже не очень хорошо играл предсезонные матчи, но в итоге выиграл серебряные медали РПЛ.

— Ну, как правило, на сборах при Федотове первый сбор всегда был тяжелый. Поэтому там результаты были не очень хорошие. А ближе к началу сезона всегда результат приходил уже даже в товарищеских матчах. Поэтому сравнивать с тем сезоном я бы не стал.

— Сейчас сборы такие же тяжелые при Морено?

— Лучше спрашивать у полевых игроков, потому что я больше занимаюсь с тренером вратарей. В целом, мне кажется, нагрузки хорошие, но больше через мяч идет работа.

— Следили за выступлением вашего партнера по команде Вани Дркушича на чемпионате Европы?

— Да, молодцы словенцы. И Ваня здорово показал себя. Отличный результат в группе, выход из нее. И с Португалией здорово смотрелись, заслуженно довели дело до серии пенальти. Жаль, что неудачно пробили их. Но можно только похвалить команду и лично Ваню, который надежно смотрелся в обороне, и даже Португалия с Криштиану Роналду ничего им не забила с игры. Плохо, что Дркушич уходит из «Сочи», скорее всего. Не знаю точно, но, наверное, в первой лиге он нам уже не поможет.

— С учетом того, что «Сочи» после вылета из РПЛ покинуло еще несколько футболистов, как оцените нынешний состав? Он готов решать задачу вернуться в премьер-лигу?

— Тяжело судить. Если бы мы сейчас играли со своими конкурентами по первой лиге, я бы еще мог делать какие-то выводы. Но мы всё-таки сыграли с чемпионами Сербии и России. Если судить объективно, то сравнивать наши силы с ними сейчас не совсем корректно. Конечно, хотелось бы в матчах с этими командами получше результатов добиться. Но что есть, то есть. Пока не могу судить о нашей готовности к сезону.

«Опыт премьер-лиги — довольно субъективный фактор»

— Учитывая то, что кроме вас из РПЛ вылетели еще две команды с большими бюджетами — «Балтика» и «Урал» — предстоящий сезон в первой лиге будет особенно конкурентным?

— Ну, в целом получается, что в ФНЛ сейчас, как я понимаю, к трем вылетевшим командам добавятся еще «Торпедо», «Родина» и, может быть, тульский «Арсенал». И за выход в премьер-лигу будут бороться пять-шесть команд. Но вы же знаете, что часто на бумаге бывает одно, а в результате получается другое. Одни хотят выйти, а получается это у других. Поэтому не будем ничего загадывать.

— Когда увидели, что «Урал» проиграл переходные матчи «Акрону», не было мысли: «Вот жесть, на одного конкурента больше»?

— Понятно, что мысли такие были. С другой стороны — ну, остался бы в первой лиге этот «Акрон» — он тоже ставил бы задачу выйти в РПЛ. Так что плюс-минус всё было бы то же самое.

— У вас, «Урала» и «Балтики» всё-таки свежий опыт РПЛ есть в отличие от «Акрона», определенный класс из-за постоянной практики в премьер-лиге.

— Да это всё ерунда. Уровень команд в ФНЛ и последней восьмерке РПЛ незначительно отличается. Это можно было увидеть по переходным матчам: «Акрон» победил «Урал», а «Арсенал» едва не отправил к нам «Пари Нижний Новгород». Перевеса у команд РПЛ не было. Так что опыт премьер-лиги в данном случае довольно субъективный фактор.

— Как оцените шансы «Акрона» остаться в РПЛ по итогам ближайшего сезона?

— Думаю, на дистанции ему и махачкалинскому «Динамо» будет тяжеловато. Но это уже их дело — пусть сами разбираются.

«Не ждем, что все будут играть с нами на контратаках или стоять около своей штрафной»

— Когда «Сочи» в 2019 году вышел в РПЛ, у вас резко обновился состав, причем уже в конце предсезонки и по ходу сезона, когда пришли из «Зенита» Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз и многие другие. На ваш взгляд, когда выходишь в премьер-лигу, надо так усиливать состав звездами или пытаться начинать сыгранным, но без опыта в элите костяком?

— У нас тогда было неудачное начало сезона. Но оно получилось не только из-за обновления состава. Ко всему прочему тогда еще на старте оказался тяжелый календарь, когда мы в трех первых матчах проиграли «Спартаку» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:3). Три матча — три поражения. И мы после тех трех туров попали в яму, из которой потом выбрались только после зимней паузы и смены главного тренера. Поэтому как-то тяжело что-то говорить и кому-то советовать, менять состав или не менять. Каждый руководитель должен по-своему решать. Я вот не могу точно сказать, из-за чего у нас случился тогда неудачный старт — из-за сложного календаря летом или обновления состава. Поэтому каждый случай индивидуален.

— Вы при этом в тех первых матчах по игре не хуже соперников смотрелись.

— Да, смотрелись неплохо. Но по результату получается то, что застряли на последнем месте. Хорошо, что хоть потом получилось спастись.

— За пять лет в РПЛ с «Сочи» уже отвыкли от тяжелых выездов первой лиги вроде вылетов в Хабаровск и Красноярск?

— Не знаю, в последнее время нам и из Сочи в Москву приходится долго летать — по 3,5−4 часа. На этом фоне выезды в Красноярск уже не сильно будут отличаться. Так что из-за перелетов проблем не будет. Нас и без них в целом ждет тяжелый сезон, потому что первая лига — сложный турнир. Там много искусственных полей, а соперники будут мало атаковать и больше обороняться.

— «Сочи» особенно тяжело будет вскрывать чужую обору с учетом того, что прошедшей весной в РПЛ Морено старался ставить атакующий футбол.

— Не скажу, что прямо ждем, будто все будут играть с нами на контратаках или стоять около своей штрафной. Но предполагаем такой вариант. Мое мнение, подобное очень возможно. Но мы стараемся сейчас наиграть тот футбол, который поможет с этим справиться. Надеюсь, всё будет хорошо, и вернемся обратно в РПЛ.

— Как уроженец Питера, начинавший карьеру в «Зените», следили за его чемпионской гонкой в прошлом сезоне и тем, как он в последнем туре вырвал золото у «Краснодара» и «Динамо»?

— Чемпионская гонка в том сезоне была очень интересная. Хотя матчи последнего тура — «Краснодара» с «Динамо» и «Зенита» с «Ростовом» — не довелось в прямом эфире наблюдать, поскольку сами играли с «Рубином». Но думаю, что для болельщиков такое напряжение было очень здорово. И в принципе для нашего чемпионата хорошо, что получилась такая борьба за золото. Нужно почаще, чтобы «Зенит» или любая другая команда не за несколько туров до конца становились чемпионами. Нужна борьба до конца. Тогда будет больше зрелищности и больше зрителей на трибунах.

— В предпоследнем туре «Сочи» едва не отобрал очки у «Краснодара» — вел 2:1 в концовке, но проиграл 2:3. Если бы была хотя бы ничья, «Краснодар» мог быть не так мотивирован против «Динамо» и не помешал бы ему удержать первое место.

— Нам всё равно. Нам до других не было никакого дела — занимались своей работой, своей игрой. Думаю, все видели, что мы сделали всё для победы над «Краснодаром». Тем более победа сохраняла нам шансы спастись от вылета. Но получилось так, что «Краснодар» в этот день был сильнее.

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