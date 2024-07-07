Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе. Дело в поражении Макрона на выборах | Источник: Reuters

Сборная Франции пробилась в полуфинал Евро, пройдя Португалию в серии пенальти. Но «Трехцветные» на турнире совсем не впечатляют. Особенно тускло выглядит капитан французов — Килиан Мбаппе.

25-летний нападающий «Реала» приехал на чемпионат Европы как на единственный крупный турнир, на котором ему еще не удавалось забить. Этот момент Мбаппе поправил, отличившись с пенальти в матче с Польшей. Но этим Килиан и ограничился и пока и близко не играет на привычном для себя уровне.

Во Франции нашли объяснение такому спаду. Местное издание Le Parisien считает, что Килиан в плохой форме по двум крупным причинам — он страдает из-за травм и некомфортно себя чувствует в психологическом плане.

Ущерб здоровью Мбаппе получил уже в первом туре Евро, в матче против Австрии. Нападающий столкнулся с соперником в одном из единоборств и, как стало известно позднее, сломал нос. Под угрозой был вообще весь турнир для Килиана, но французу повезло. Для него сделали специальную маску, в которой он вернулся на поле уже в третьем туре, пропустив только один матч.

Маска, мягко говоря, не подарок. «Я попробовал надеть ее, и в ней совершенно ничего не видно», — признался на пресс-конференции после матча с Португалией Коло-Муани. Но кроме сломанного носа у Мбаппе есть и другие проблемы — его беспокоят боли в спине и травмированное колено.

Франция лишила Португалию полуфинала 23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

С психологическими проблемами еще интереснее. По данным Le Parisien, Мбаппе сильно переживает из-за конфликта с «ПСЖ». Килиан покинул столичный клуб в конце прошлого сезона и в качестве свободного агента присоединился к «Реалу». В отместку парижане отказались выплачивать форварду часть зарплаты и бонус за лояльность, и на этот счет между сторонами возник конфликт.

Также одной из главных причин стресса для Мбаппе были названы парламентские выборы во Франции. Нападающий крайне вовлечен в политику и не скрывал своих предпочтений накануне голосования — поддержал Маркуса Тюрама, заявившего, что надо идти и голосовать, чтобы не допустить победы крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Когда первый тур выборов завершился, стало известно, что «Национальное объединение» набрало больше всех голосов — 33,4 процента. Этот результат Мбаппе назвал «катастрофой» и заявил, что теперь идти и голосовать надо как никогда активно. Партия, которую поддерживает Килиан, — коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе» — заняла промежуточное третье место.

Второй тур выборов начался 7 июля. Мировая пресса пишет о сговоре между партией Макрона и занявшими второе место левыми силами — согласно ему, кандидаты будут отказываться от выборов в пользу друг друга, чтобы не дать Марин Ле Пен набрать большинство голосов. Вероятно, план обречен на удачу — так что как минимум политику из переживаний Мбаппе можно будет убрать.

А вот что делать со всем остальным, неизвестно. Тем временем играть в полуфинале против одной из лучших команд турнира — Испании — уже 9 июля.