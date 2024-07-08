«Он гений». Тренер Испании высказался о Мбаппе перед матчем с Францией в ½ финала Евро | Источник: Getty Images

«Такие футболисты, как он, непредсказуемы. Килиан Мбаппе, играющий в половину своих сил, похож на любого другого игрока, играющего на все сто. Такие игроки, как он могут решить исход матча в любой момент. Он гений: футболист мирового класса», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 9.07.2024, 22:00 Испания - Франция -

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.