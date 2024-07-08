Рабьо: «Сборная Франции ожидает от Мбаппе и Гризманна гораздо большего» | Источник: Getty Images

"Это командная игра, и даже если у них какие-то проблемы, мы вышли в полуфинал. Командный дух важен, и победа команды важнее, чем отдельные личности.

Возможно, их ноги не так свежи, как могли бы быть, но мы на 100% поддерживаем их. Мы слепо верим в них. Это игроки, которые могут изменить ход матча в любой момент. Когда у нашего капитана [Мбаппе] или Антуана трудный период, это нормально, мы готовы их поддержать. Но, очевидно, было бы проще, если бы Килиан и Антуан были на вершине своей игры, чего до сих пор не произошло. Я думаю, все удивлены, потому что мы знаем, на что он [Гризманн] способен.

Мы видели, что он делал на последнем чемпионате мира, когда он, возможно, был на пике. Я не знаю, как объяснить, возможно, физически у него все не так хорошо. Очевидно, у нас большие ожидания от Антуана, мы ожидаем от него гораздо большего, потому что он способен дать гораздо больше. Но сможем ли мы победить без пикового Антуана? У нас команда высокого уровня", — сказал Рабьо на пресс-конференции.