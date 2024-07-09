Испания и Франция постоянно бьются за игроков. Одно из решений повлияло на судьбу ЧМ-2018

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
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23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
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24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
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22:00ИспанияФранция
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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Испания и Франция постоянно бьются за игроков. Одно из решений повлияло на судьбу ЧМ-2018

Лукас Эрнандес выбрал французов в марте 2018-го и стал чемпионом мира! Хотя изначально хотел выступать за испанцев.

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Евро-2024, Испания — Франция, игроки, которые могли выступать за другую сборную: Лапорт, Тео и Лукас Эрнандес, Ле Норман | Источник: Getty Images

Миграция на уровне сборных — давний процесс. Вы наверняка видели различные мемы, связанные с происхождением футболистов сборной Франции или Англии. Частая ситуация: родители игроков переехали в чужую для себя страну, после чего ребёнок формировался в новой среде. И затем он представляет сборную государства, в котором родился или в которое переехал, хотя этнически он принадлежит другой национальности. Подобные истории частенько происходят между соседними странами. Нередко топ-футболисты выбирают, за какую сборную им играть — Франции или Испании.

Футбол

Евро 2024
1/2 финала, 9.07.2024, 22:00

Испания-Франция-

Причины микса национальностей в сборных Франции и Испании лежат в далеко в истории. Обе страны обладали большим числом колоний. Это повлияло на миграционные процессы. Например, гендиректор Французского национального ведомства по иммиграции и интеграции (OFII) Дидье Лески в 2023-м сообщил, что доля иммигрантов в стране — не менее 10%. А Институт национальной статистики Испании называл цифру в 7,2 млн (15,22%) человек. «Франция всегда придерживалась политики иммиграционной открытости. Люди из других стран приезжали и активно участвовали в экономике. Поэтому у нас очень мультикультурное общество. В сборной Франции это выражено ярко: много игроков двойной культуры, которые родились во Франции, но их родители — из стран Африки, Магриба. Марсель Десайи — Гана, Зинедин Зидан — Алжир, Мишель Платини — Италия, Раймон Копа — Польша. Получается, все лучшие игроки Франции не французы по происхождению», — рассказывал Sports.ru журналист Les Dernières Nouvelles d"Alsace Жюльен-Тома Вилл.

Дешам и Льорис могли выступать за Испанию

Несколько значимых для французского футбола людей имеют испанское/каталонское/баскское происхождение. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам родился в городе Байонна, входящем во Французскую Страну Басков. Также из этого региона чемпион мира — 1998 Биксант Лизаразю. Когда будущий футболист родился, его хотели назвать Бишенте (на баскский манер). Однако чиновник во Французской Басконии отказался записывать в документах это имя, изменив его на французский лад.

А завершивший карьеру в сборной Франции в 2022 году голкипер Уго Льорис — каталонец по отцу. Однако вратарь родился в Ницце, его мама — француженка. Так что метаний со сборной не было. Также каталонское происхождение имеют легендарный форвард сборной Франции Эрик Кантона и тренер Раймон Доменек, выводивший команду в финал чемпионата мира 2006 года.

До 2021-го единственным французом в истории сборной Испании был полузащитник Армандо Альварес. Он родился в Кольмаре (город на востоке Франции) в семье испанских иммигрантов. Но всю игровую карьеру провёл на родине родителей. А в 1996—1997 годах провёл два матча за сборную Испании.

Сейчас сборные Франции и Испании — микс из игроков разных происхождений. Например, у французов есть голкипер Мик Меньян (мама родом с Гаити), нападающие Антуан Гризманн (у отца немецкие корни, у мамы — португальские) и Килиан Мбаппе (отец — камерунец). А за Испанию выступает Нико Уильямс: его родители из Ганы (старший брат Иньяки выбрал африканскую страну), но они бежали от экономического кризиса в стране. Мария и Феликс Уильямс незаконно прибыли в Испанию. После чего их арестовали, однако спасение всё же пришло. Адвокат сказал им порвать ганские документы и заявить, что они бежали от войны в Либерии. Родителей Уильямса зарегистрировали как беженцев и отправили в Бильбао, где их приютил местный священник. А новая суперзвезда сборной Испании Ламин Ямаль родился в Барселоне в семье марокканца и экваторогвинейки.

Испано-французская связь в нынешних сборных

Самая громкая ситуация в последние годы развернулась вокруг защитника Эмерика Лапорта. Он родился во французском регионе Новая Аквитания. Сначала Эмерик тренировался в юниорских клубах Испании, но в 2010-м оказался в системе «Атлетика» из Бильбао. Как? Прадедушка и прабабушка Лапорта — баски. Благодаря этому он получил возможность выступать за «Атлетик». Но на национальном уровне Эмерик играл за юношеские и молодёжную сборные Франции. Он вырос в топ-защитника, а в 2018 году перебрался в «Манчестер Сити». И никак не получал вызов во французскую сборную.

Лапорта не оказалось в составе Франции и на «золотом» ЧМ-2018, хотя в тот момент он был основным игроком «Манчестер Сити». «Конечно, я не думаю, что это из-за спортивных причин, вам нужно об этом спросить его [Дешама] лично. Я ничего не имею против него, но если у кого-то и есть проблемы, то это у него [Дешама], а не у меня. Я мог бы стать чемпионом мира, однако это решение тренера, который не вызывает меня. Я должен это решение уважать», — сказал расстроенный Лапорт в 2018-м.

И всё же Дешам вызвал Эмерика в сборную Франции. Даже дважды. Но ни в одной из встреч тот не вышел на поле. Так что у защитника ещё оставалась возможность сменить спортивное гражданство. В 2021 году Федерация футбола Испании предложила Лапорту выступать за их сборную. Тогдашний тренер Луис Энрике убедил Эмерика в его необходимости для команды. А через два месяца защитник получил паспорт и отправился с Испанией на Евро.

«У Эмерика была свобода выбора, пока он не вызывался в сборную Франции. У него могло и не быть возможности выбрать, хватило бы 10 секунд игры за Францию. Он всегда был в списках сборной, но есть конкуренция. Никогда не беру игрока в сборную с целью помешать сделать второй выбор. Кроме этого, меня раздражает ложь (Лапорт утверждал, что отправил Дешаму сообщение, сказав, что так и не получил ответа. — Прим. “Чемпионата”). Единственное сообщение, которое я получил от него, было в октябре, в связи с ситуацией, когда он получил травму — о том, что его больше не было в списке. Но он был в нём и в ноябре, и в марте, и в последнем списке тоже. Это не наша ошибка, это решение игрока. Желаю ему всего наилучшего. Это одна из его свобод», — рассказал о ситуации с Лапортом Дешам.

«Всегда найдутся недовольные. То же самое происходит с едой и напитками. Есть люди, которым нравится одно, а другим — другое. Но, что касается большинства людей, я заметил большую поддержку в Испании, я чувствую любовь. Для меня большая честь чувствовать эту связь со столькими испанцами. Вместо того чтобы говорить, что я француз, теперь меня ценят ещё больше, они говорят мне совершенно противоположное. В своё время я принял решение играть за испанскую команду. Меня убедил как тренер, так и философия страны, в которой я чувствую себя очень хорошо. Гораздо сильнее отождествляю себя с испанцами, и испанцы возвращают мне ту любовь, которую я питал к ним в своё время и которую испытываю по сей день».

Эмерик Лапорт
защитник сборной Испании

Третьим (и пока последним) французом в сборной Испании стал защитник Робен Ле Норман. Если у Лапорта были баскские корни, то у футболиста «Реала Сосьедад» — нет. Он родился в регионе Бретань (Франция), карьеру начал во французском «Бресте», а в Испанию перебрался только в 2016 году. Но в начале 2023-го Королевская испанская футбольная федерация запустила процедуру натурализации Ле Нормана.

В феврале тренер сборной Луис де ла Фуэнте заявил, что рассчитывает на защитника. А сам Ле Норман был разочарован, что Дидье Дешам не вызвал его в сборную Франции на чемпионат мира — 2022. Так что Робен принял предложение испанцев, получил паспорт, а в июне 2023 года дебютировал за команду. «Я живу в Испании восемь лет. “Реал Сосьедад” дал мне многое. И вызов в сборную Испании мне поможет. Я обдуманно принял решение. Благодарю Францию, но я сделал свой выбор», — отметил тогда Ле Норман.

За сборную Франции сейчас выступают две звезды, которые могли бы помочь Испании. Речь о братьях Тео и Лукасе Эрнандесах. Они родились в Марселе, их отец — бывший футболист Жан-Франсуа (пропал без вести в 2004-м, но в 2022 году L"Equipe обнаружил его в Таиланде), мать также француженка. Но Тео и Лукас получали футбольное образование в Испании. Сначала оба тренировались в детской команде «Райо Махадаонда», а в 2007-м оказались в «Атлетико». В 2014 году Лукас начал привлекаться к основе мадридцев, а Тео за главную команду так и не сыграл. В 2017-м его забрал «Реал». Путь обоих братьев в Испании закончился только в 2019 году. Тео выкупил у «Реала» итальянский «Милан», а «Бавария» заплатила за Лукаса рекордные для клуба € 80 млн.

Причём же тут сборная Испании? Тем более что оба брата привлекались к играм за юношеские и молодёжную команды Франции. В 2016 году Тео принял решение не выступать за страну своего рождения и вместо этого попытался получить паспорт Испании. И только в 2019-м изменил решение. «Я принял это решение несколько лет назад, и то, что произошло, уже история, [это была] ошибка молодости. Если Дешам позвонит мне, я приеду», — рассказывал Тео в интервью L'Equipe.

Похожая история приключилась и со старшим братом — Лукасом. В марте 2018 года он отклонил вызов в сборную Франции и принял решение выступать за сборную Испании, ожидая приглашения от Хулена Лопетеги. Однако уже через пару недель Эрнандес передумал. «Многие говорили о ситуации, и это нормально, но моё решение принято. Я горжусь тем, что я француз, горжусь, что ношу эту футболку, и буду защищать её до конца», — отметил Лукас.

А уже 23 марта Эрнандес сыграл за Францию в товарищеском матче с Колумбией. На ЧМ-2018 он стал футболистом стартового состава и помог французам стать чемпионами мира. Позже Лукас рассказывал, почему же задумывался о выступлении за сборную Испании.

«Я очень амбициозный игрок, и люди, которые меня знают, понимают это. У меня не было новостей от сборной Франции, но, когда тренер [Дешам] позвонил мне, я не колебался ни секунды. Сразу сказал ему да и что готов биться за эту футболку. Конечно, я думал о других вариантах. Но как только тренер позвонил, все сомнения отпали».

Лукас Эрнандес
защитник сборной Франции

Лукас получил травму крестообразных связок в мае 2024 года. Из-за этого он пропускает Евро. А вот Тео, Лапорт и Ле Норман борются за золото. Для выхода в финал им нужно обыграть сборную, за которую они теоретически могли бы выступать.

Никита Паглазов

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