Объявлен самый быстрый футболист на Евро-2024
Самая высокая скорость зафиксирована у нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Лидер французской сборной разогнался до 36,5 км/ч.
Самая высокая скорость зафиксирована у нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Лидер французской сборной разогнался до 36,5 км/ч.
В официальном сообществе турнира в социальных сетях размещен список из десяти футболистов, развивших на чемпионате Европы самую высокую скорость.
В топ-10 турнира по этому показателю вошли:
9 июля сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы встретится с командой Испании. Встреча начнется в 22 часа по московскому времени.