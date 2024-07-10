Испания победила Францию и стала первым финалистом Евро-2024

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Встреча проходила в Мюнхене. Матч начался с быстрого гола в исполнении сборной Франции. На девятой минуте Мбаппе получил мяч у левого края в штрафной площади и выдал навес на дальнюю штангу, где испанские защитники не уследили за Коло Муани, который головой отправил мяч в ворота. Французы забили свой первый гол на Евро-2024 с игры — для этого им понадобилось нанести по воротам соперников 87 ударов.

Испанцы сравняли счет на 21-й минуте, когда Ламин Ямаль, находясь в окружении трех игроков сборной Франции, дальним обводящим ударом с левой ноги поразил ворота Майка Меньяна. Мяч Ямаля имеет все шансы на то, чтобы быть номинированным на гол турнира.

Уже через четыре минуты испанцы вышли вперед. Дани Ольмо получил мяч в штрафной площади, подработал мяч вперед и с линии вратарской пробил по воротам. Меньян вновь не смог спасти свою команду, а мяч в итоге залетел в ворота от ноги защитника Жюля Кунде. Так как мяч изначально шел в ворота, он остался за авторством Ольмо. Испанец возглавил список самых результативных игроков Евро-2024 по системе «гол+пас», попутно разделив лидерство в списке лучших бомбардиров турнира.

В дальнейшем сборная Испании сделала ставку на контроле мяча, минимизировав тем самым активность французов в атаке. За весь первый тайм команды нанесли на двоих три удара в створ, каждый из которых стал голевым. После перерыва Франция пыталась организовывать подходы к испанским воротам, но безуспешно. Не помогло даже появление на поле опытных Антуана Гризманна и Оливье Жиру. Испанцы сдержали давление соперника и уверенно довели матч до победы.

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль побил сразу два рекорда Пеле. 16-летний испанец стал самым молодым игроком в истории, который сыграл в полуфинале ЧМ или Евро, и самым молодым автором гола на этой стадии. Ямаль отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, в то время как Пеле забивал на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 239 дней.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды - Англия -

Защитник сборной Испании Хесус Навас стал самым возрастным игроком в истории полуфинальных матчей Евро. Он на три дня перебил рекорд вратаря сборной Германии Йенса Леманна, который сыграл в финале Евро-2008 против Испании (0:1) в возрасте 38 лет и 228 дней.

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани стал третьим игроком в истории сборной Франции, которому удалось забить в полуфиналах ЧМ и Евро. Ранее это удавалось лишь Мишелю Платини (ЧМ-1982, Евро-1984) и Зинедину Зидану (Евро-2000, ЧМ-2006).

Сборная Испании в пятый раз в своей истории и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы. Испанцы являются трехкратными чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) и в случае победы на турнире станут самой титулованной командой Европы, обойдя Германию (1972, 1980, 1996).