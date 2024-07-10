Мостовой: Игра сборной Франции расстроила. Видимо, закончились силы

"У Франции было два хороших момента во втором тайме — у Мбаппе и Тео Эрнандеса. Мбаппе из десяти таких — восемь должен забивать. И он забивал такие. У Тео был шикарный момент, но он бил не со своей ноги. Ударил бы со своей — точно бы в створ попал.

Конечно, болел за Испанию. Но мне непросто: играл и там, и там. Дети родились и там, и там. Но большую часть времени играл и жил в Испании, поэтому и болел за них. Немножко расстроила Франция в плане игры. Мы видели, как в конце матча Германия — Испания, немцы душили испанцев, проигрывая. А французы не смогли душить и прессинговать и даже отдавили мяч. Особенно в конце. Но видимо силы закончились«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.