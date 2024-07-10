Мбаппе огреб от легенд и не спас Францию. Что творится на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыАнглия
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияW50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе огреб от легенд и не спас Францию. Что творится на чемпионате Европы

За Испанию болеют даже чемпионы мира, а Англия бурлит из-за судьи перед своим полуфиналом.

Наверх
32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

Сборная Испании стала первым финалистом Евро! Разумеется, это главная новость дня. Но были и другие. Рассказываем обо всём самом интересном.

Испания сокрушила Францию, хотя пропустила первой

Испанцы, похоже, непобедимы. Накидать три мяча за тайм хорватам? Легко! Стать единственной командой турнира с девятью очками в группе? Почему нет? Красиво уничтожить сенсационных грузин? Сделано. Убрать с пути не менее ярких, чем они сами, хозяев турнира? Уже сложнее, но, как выяснилось, выполнимо. В усечённом составе сотворить камбэк во встрече с Францией, которая за пять матчей пропустила только один раз (и то с пенальти)? Дело сделано!

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже на восьмой минуте французы впервые забили на Евро с игры: Мбаппе забежал слева в штрафную и забросил на дальнюю штангу, где караулил Коло Муани. Удар головой — и привет, Симон. Килиану никак не помешал 38-летний Навас, который вынужденно сменил получившего красную в матче с немцами Карвахаля. А спустя несколько минут он не успел за Рабьо, ещё и получив жёлтую. Не могли сыграть и Ле Норман (дисквалификация) с Педри (травма). Ситуация казалась безнадёжной. Для кого угодно, но только не для самих испанцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 21-й минуте Ямаль решился на обводящий удар издали и не прогадал: мяч рикошетом от штанги залетел в ворота. Мбаппе встретил этот момент недовольной гримасой. А чуть погодя Испания уже вела в счёте: Ольмо поймал вынос защитника, обыграл Тчуамени и пробил в дальний угол. Меньян не выручил, а Кунде подставил ногу, от которой мяч и залетел в ворота. Два удара в створ, и оба — результативные. Потрясающая эффективность.

Испанцы в фирменном стиле контролировали мяч и даже толком не дали сопернику шанса на ответ. Заслуженный проход в финал. Соперник определится вечером 10 июля — Англия посоперничает с Нидерландами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Легенды сборной Франции прессуют Мбаппе

Килиан сделал ассист в матче с Испанией. Сборной Франции он не помог, так что от критики нападающий точно не отделается. А она была обильной ещё до матча. Просто приведём две цитаты французских легенд.

«На данный момент Мбаппе недостоин звания капитана. Килиан не берёт на себя достаточную ответственность. В полуфинале Евро-2024 он играть будет, но только потому, что соперником выступит сборная Испании. В другом случае я бы оставил его на скамейке запасных», — сказал Эммануэль Пети COPE.

«Думаю, у нас есть реальная проблема с Килианом. Если ты травмирован и не можешь играть на все 100%, то лучше не играть вообще. На мой взгляд, если футболист может дать только 50% от того, на что способен, то он плохо служит команде. Мбаппе не может толком бежать. Он постоянно поправляет свою маску», — высказался для Get French Football News Франк Лебёф. Правда, в полуфинале Мбаппе всё же бегал без маски.

Если судить по результату, Пети и Лебёф правы. До полуфинала у Мбаппе на Евро-2024 был только гол полякам с пенальти.

Стало известно, кого на Евро поддерживают аргентинцы

Параллельно с Евро проходит Кубок Америки. Сборная Аргентины там вышла в полуфинал, хоть и пришлось как следует повозиться с Эквадором — успех пришёл только в серии пенальти.

Но за важным турниром на другом континенте аргентинцы тоже следят. И у них есть сборная-любимчик. Задумайтесь на секунду, кто должен ей быть. Скорее всего, вы правы. Теперь ответ от Лионеля Скалони.

«Очень рад за то, что сумел сделать де ла Фуэнте. Надеюсь, у него всё в итоге сложится в лучшем виде. Думаю, подавляющее большинство аргентинцев на этом Евро болеет за Испанию», — привёл слова тренера All About Argentina.

Эти слова стали достоянием общественности ещё до матча Испании с Францией. Так что сегодня сборная Аргентины явно выйдет на разборку с Канадой в хорошем настроении.

На матч Англии с Нидерландами назначили замешанного в договорняках судью

Немецкого арбитра Феликса Цвайера назначили на второй полуфинал Евро. Имя вполне известное: рефери работает в Бундеслиге аж с 2009 года, а на нынешнем турнире у него уже три матча. Проблема в том, что у Цвайера тёмное прошлое.

По сведениям The Times, немца нельзя было допускать до крупных международных соревнований, потому что в 2014 году его забанили на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере € 300 и организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году.

В Немецком футбольном союзе тогда признали, что Феликс принял взятку от коллеги Роберта Хойзера. Тем не менее он избежал последствий. А ещё в декабре 2021-го в Германии оштрафовали на тот момент игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема — как раз за резкие слова про прошлое Цвайера после поражения от «Баварии» (2:3).

Как выяснилось, в Германии принято прощать. Как и в УЕФА. Хотя ходили слухи, что арбитра полуфинала из-за поднявшегося массового негатива всё-таки сменят. Но сборная Англии не в обиде. «Нам следует уважать данное решение. Ничего внутри нас не поменяется: мы всё так же зациклены на самой игре, а не на том, каких судей нам назначили, или на чём-то подобном. Нам это абсолютно неважно», — сказал The Sun Люк Шоу.

Георгий Илющенко

Испания
2:1
Первый тайм: 2:1
Франция
Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Все фотогалереи
ВидеоФото
31Испанцы в финале после волевой победы над Францией
31Голландцы совершили камбэк и вышли в полуфинал Евро
26Англия идет в полуфинал. Швейцария едет домой
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
Главные темы
Мбаппе провалил Евро-2024. Об этом говорит статистика
Дешам разучился думать? Франция тотально разочаровала на Евро
7 тренеров ЧЕ-2024 играли на чемпионатах Европы
Сборная Франции на Евро — это Италия-2006
Мбаппе не забил ни одного гола на Евро-2024 с игры, нанеся больше всех ударов по воротам
Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
Испания победила Францию и стала первым финалистом Евро-2024
Ямаль уже в истории и превзошел Пеле: в 16 лет еще никто не забивал ни на Евро, ни на ЧМ!
Мбаппе вышел на полуфинал Евро-2024 без защитной маски, в которой провел предыдущие три матча
16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы
Футболисты сборной Франции впервые забили гол с игры на Евро-2024
38-летний Хесус Навас — самый возрастной игрок в истории полуфиналов Евро
16-летний Ямаль побил рекорд Пеле
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
Дания
Испания — Франция: стартовые составы на матч ½ финала Евро-2024
Билялетдинов объяснил, почему отказался от просмотра Евро-2024
Губерниев ждет Францию и Англию в финале Евро-2024: «Их противостояние украсит этот чемпионат»
Дмитрий Сычев назвал сборную, которая удивила его на Евро-2024
В сборной Англии поделились ожиданиями от матча с Нидерландами
«Их критикуют похлеще нас». Тренер сборной Нидерландов Куман — об Англии на Евро-2024
Получивший травму Кейн принял участие в тренировке сборной Англии
Пикфорд: Мы никогда не говорим, что все кончено
Лебеф заявил, что Дешаму не стоит выпускать Мбаппе в старте на матч с Испанией в полуфинале Евро
Тренер сборной Аргентины рассказал, за кого его страна болеет на ЧЕ
Из каких академий испанцы на Евро? Почему баскских воспитанников так много?
Главная проблема сборной Франции на Евро. Нет, это не форма Мбаппе
Тренер сборной Испании предложил отменить дополнительное время на крупных турнирах
Объявлен самый быстрый футболист на Евро-2024
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
Жена Альваро Мораты отреагировала на критику СМИ в адрес своего мужа
Футболист «Жироны» объяснил, что чувствует Килиан Мбаппе, играя в маске на Евро
Матч Англия — Нидерланды будет судить скандальный арбитр. Он был замешан в коррупции
Тренер вратарей сборной России Кафанов выделил главные тенденции Евро-2024
Испания и Франция постоянно бьются за игроков. Одно из решений повлияло на судьбу ЧМ-2018
Райт: Роналду уже не тянет, он не может совершить движение, не может обыграть защитников
Люк Шоу: Не понимаю критики в адрес Саутгейта, он вывел сборную Англии на новый уровень
BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг Криштиану Роналду на Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Кукурелья: Если сборная Испании закончит сезон победой на Евро-2024, это будет просто прекрасно
Коло-Муани: Испания — одна из лучших команд Евро-2024
Полузащитник сборной Франции Рабьо: Мы хотим вывести Ямаля из зоны комфорта
Испанцев проверят на потери
УЕФА не снимет Цвайера с полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия из-за скандала с договорными играми
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь