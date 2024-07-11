Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол

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Пары полуфиналистов Евро-2024 получились весьма схожими — яркая атакующая команда (Испания, Нидерланды) против прагматичной и закрытой (Франция, Англия). Многие даже начали расширять рамки этих противостояний, вкладывая в них глубокие смыслы — футбол против антифутбола, праздник против скуки, даже добро против зла.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды 1 Англия 2

В первой паре победили любимцы публики — Испания и символ ее юной экспрессии Ламин Ямаль сломили статусную, но академичную Францию Мбаппе и Гризманна. На следующий день настала очередь второго акта. И если испанцы с французами рассматривались как плюс-минус равные соперники, то в схватке Нидерландов и Англии фаворит обозначался более четко. Команда Гарета Саутгейта хоть и заставила ненавидеть себя за свою показную серость, но все же виделась более стабильным и классным коллективом по сравнению с заводной, но имеющей проблемы в обороне оранжевой бандой.

Роналд Куман решил не подстраиваться под грозного соперника — те же 4−2−3−1 с Депаем в роли «ложной девятки». Единственное изменение по сравнению с матчем с Турцией — справа в атаке вышел Дониэлл Мален, заменивший проваливающего турнир Стивена Бергвейна.

Саутгейт по ходу турнира перешел на схему с тремя центральными защитниками. Так англичане играли в четвертьфинале со Швейцарией, в той же формации (3−4−2−1) вышли и сейчас. Состав тот же, только отбывший дисквалификацию Гехи вернулся в стартовый состав, составив тройку с Уолкером и Стоунсом.

На первых минутах казалось, что англичане включили старую унылую шарманку с перекатом мяча. Но если у тех и были планы снова устроить «незабываемое шоу», то их разрушил Хави Симонс. Молодой хавбек обокрал одного из лучших опорников мира Деклана Райса и не долго думая засадил мяч в дальний угол из-за пределов штрафной. Очередное доказательство, что дальние выстрелы на этом Евро — эффективнейшее оружие.

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После такой пощечины Англия резко проснулась и начала давить. Голландцев буквально закрыли на их половине поля. Только сейчас «Три льва» не перекатывали мяч между центральными защитниками, а целенаправленно играли на обострение. Сперва Кейн попробовал разрядить пушку издали, но с его ударом справился Вербрюгген. А затем произошел спорный эпизод — Сака на дриблинге пробрался в штрафную, однако его выстрел заблокировали. Мяч отскочил к Кейну, который пробил с лета, не попал в створ и в муках свалился на газон.

После подсказки ВАР судья Феликс Цвайер поставил на точку — за удар Дюмфриса по ноге нападающего английской сборной. По мнению эксперта по судейству СЭ Александра Боброва, решение было принято верно.

Харри же подошел к точке и уверенно реализовал попытку — 1:1, Англии понадобилось всего 10 минут, чтобы отыграться.

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Удивительно, но команда Саутгейта после этого продолжила давить. Вскоре забивать мог Фоден, который после шикарного паса разобрался в штрафной на дриблинге и покатил мимо вратаря. Но тут на выручку пришел оплошавший ранее Дюмфрис, остановивший мяч на самой ленточке.

Позже Фил еще дважды приложился, на этот раз из-за штрафной — в первый раз голландцев спасла штанга, во второй — Вербрюгген. Определенно, это был самый бодрый тайм в исполнении англичан на этом Евро.

Нидерланды же после забитого мяча очевидно скисли и слишком прижались к своим воротам. Вероятно, сказалась и замена получившего травму Депая — Мемфиса пришлось менять на Вермерена и менять изначальные позиции игроков, что не могло положительно сказаться на структуре.

Источник: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

В редкие моменты, когда мяч оказывался в ногах у футболистов в оранжевом, они будто не знали, что с ним делать. Единственный момент до перерыва создали с углового — все тот же Дюмфрис перевисел оппонентов в воздухе, но пробил в перекладину.

Куман понял, что пора что-то менять, пока не стало слишком поздно, и на второй тайм выпустил своего джокера — двухметрового форварда Ваута Вегхорста, вышедшего вместо Малена. Саутгейт ответил заменой Триппьера на профильного левого защитника Шоу. Но на обострение игры эти перемены не повлияли. Скорее, наоборот, во втором тайме нерв перестал быть натянутым и обе команды начали играть по счету.

Англичане больше владели мячом и не спешили обострять, голландцы же старались искать свободные пространства в контратаках, хотя включать в игру Вегхорста никак не выходило. Супермомент они создали всего один — классную подачу со штрафного на ван Дейка сделал Верман, но тут в игру вступил Пикфорд.

На 81-й минуте Англия вышла вперед — Сака отправил мяч в сетку. Однако тут вновь включилась бригада арбитров, но на этот раз приняла решение в пользу команды Кумана, зафиксировав офсайд у Уокера.

А дальше произошло то, после чего критика Саутгейта должна поутихнуть. Сработали сразу две его замены — Коул Палмер нашел в штрафной заменившего Кейна Олли Уоткинса, и форвард «Астон Виллы» четко пробил в дальний угол. И снова англичане делают результат в дополнительное время, это ли не признак пусть и порой скучной, но невероятно классной команды? Характер у «Трех львов» и правда звериный.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-101982925&hd=2&id=456288754&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Нидерландов же попросту не осталось времени, чтобы что-то исправить. Англия без особого труда отбилась и в своем стиле довела дело до логического завершения. Есть второй подряд финал Евро, и билет в него добыт не антифутболом. На острове уже заждались трофея, но у Испании наверняка другие планы на этот счет.