Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
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01:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол

Нидерланды не дотерпели совсем чуть-чуть.

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Пары полуфиналистов Евро-2024 получились весьма схожими — яркая атакующая команда (Испания, Нидерланды) против прагматичной и закрытой (Франция, Англия). Многие даже начали расширять рамки этих противостояний, вкладывая в них глубокие смыслы — футбол против антифутбола, праздник против скуки, даже добро против зла.

Футбол

Евро 2024
1/2 финала, 10.07.2024, 22:00

Нидерланды1Англия2

В первой паре победили любимцы публики — Испания и символ ее юной экспрессии Ламин Ямаль сломили статусную, но академичную Францию Мбаппе и Гризманна. На следующий день настала очередь второго акта. И если испанцы с французами рассматривались как плюс-минус равные соперники, то в схватке Нидерландов и Англии фаворит обозначался более четко. Команда Гарета Саутгейта хоть и заставила ненавидеть себя за свою показную серость, но все же виделась более стабильным и классным коллективом по сравнению с заводной, но имеющей проблемы в обороне оранжевой бандой.

Роналд Куман решил не подстраиваться под грозного соперника — те же 4−2−3−1 с Депаем в роли «ложной девятки». Единственное изменение по сравнению с матчем с Турцией — справа в атаке вышел Дониэлл Мален, заменивший проваливающего турнир Стивена Бергвейна.

Саутгейт по ходу турнира перешел на схему с тремя центральными защитниками. Так англичане играли в четвертьфинале со Швейцарией, в той же формации (3−4−2−1) вышли и сейчас. Состав тот же, только отбывший дисквалификацию Гехи вернулся в стартовый состав, составив тройку с Уолкером и Стоунсом.

На первых минутах казалось, что англичане включили старую унылую шарманку с перекатом мяча. Но если у тех и были планы снова устроить «незабываемое шоу», то их разрушил Хави Симонс. Молодой хавбек обокрал одного из лучших опорников мира Деклана Райса и не долго думая засадил мяч в дальний угол из-за пределов штрафной. Очередное доказательство, что дальние выстрелы на этом Евро — эффективнейшее оружие.

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После такой пощечины Англия резко проснулась и начала давить. Голландцев буквально закрыли на их половине поля. Только сейчас «Три льва» не перекатывали мяч между центральными защитниками, а целенаправленно играли на обострение. Сперва Кейн попробовал разрядить пушку издали, но с его ударом справился Вербрюгген. А затем произошел спорный эпизод — Сака на дриблинге пробрался в штрафную, однако его выстрел заблокировали. Мяч отскочил к Кейну, который пробил с лета, не попал в створ и в муках свалился на газон.

Источник: Reuters

После подсказки ВАР судья Феликс Цвайер поставил на точку — за удар Дюмфриса по ноге нападающего английской сборной. По мнению эксперта по судейству СЭ Александра Боброва, решение было принято верно.

Харри же подошел к точке и уверенно реализовал попытку — 1:1, Англии понадобилось всего 10 минут, чтобы отыграться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, но команда Саутгейта после этого продолжила давить. Вскоре забивать мог Фоден, который после шикарного паса разобрался в штрафной на дриблинге и покатил мимо вратаря. Но тут на выручку пришел оплошавший ранее Дюмфрис, остановивший мяч на самой ленточке.

Источник: Reuters

Позже Фил еще дважды приложился, на этот раз из-за штрафной — в первый раз голландцев спасла штанга, во второй — Вербрюгген. Определенно, это был самый бодрый тайм в исполнении англичан на этом Евро.

Источник: Reuters

Нидерланды же после забитого мяча очевидно скисли и слишком прижались к своим воротам. Вероятно, сказалась и замена получившего травму Депая — Мемфиса пришлось менять на Вермерена и менять изначальные позиции игроков, что не могло положительно сказаться на структуре.

Источник: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

В редкие моменты, когда мяч оказывался в ногах у футболистов в оранжевом, они будто не знали, что с ним делать. Единственный момент до перерыва создали с углового — все тот же Дюмфрис перевисел оппонентов в воздухе, но пробил в перекладину.

Источник: Reuters

Куман понял, что пора что-то менять, пока не стало слишком поздно, и на второй тайм выпустил своего джокера — двухметрового форварда Ваута Вегхорста, вышедшего вместо Малена. Саутгейт ответил заменой Триппьера на профильного левого защитника Шоу. Но на обострение игры эти перемены не повлияли. Скорее, наоборот, во втором тайме нерв перестал быть натянутым и обе команды начали играть по счету.

Англичане больше владели мячом и не спешили обострять, голландцы же старались искать свободные пространства в контратаках, хотя включать в игру Вегхорста никак не выходило. Супермомент они создали всего один — классную подачу со штрафного на ван Дейка сделал Верман, но тут в игру вступил Пикфорд.

На 81-й минуте Англия вышла вперед — Сака отправил мяч в сетку. Однако тут вновь включилась бригада арбитров, но на этот раз приняла решение в пользу команды Кумана, зафиксировав офсайд у Уокера.

Источник: Reuters

А дальше произошло то, после чего критика Саутгейта должна поутихнуть. Сработали сразу две его замены — Коул Палмер нашел в штрафной заменившего Кейна Олли Уоткинса, и форвард «Астон Виллы» четко пробил в дальний угол. И снова англичане делают результат в дополнительное время, это ли не признак пусть и порой скучной, но невероятно классной команды? Характер у «Трех львов» и правда звериный.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Нидерландов же попросту не осталось времени, чтобы что-то исправить. Англия без особого труда отбилась и в своем стиле довела дело до логического завершения. Есть второй подряд финал Евро, и билет в него добыт не антифутболом. На острове уже заждались трофея, но у Испании наверняка другие планы на этот счет.

Автор: Марк Бессонов

Нидерланды
1:2
Первый тайм: 1:1
Англия
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