В Англии определились с будущим Саутгейта, в Испании — с де ла Фуэнте. Что творится на ЧЕ

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
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02:41 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии определились с будущим Саутгейта, в Испании — с де ла Фуэнте. Что творится на ЧЕ

А ещё сочный юмор Карвахаля и адекватный Ямаль.

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Евро-2024, новости 12 июля, самое важное за день: будущее Саутгейта и де ла Фуэнте, слова Ямаля, Уолкера, Карвахаля | Источник: Getty Images

До решающего матча чемпионата Европы осталось совсем чуть-чуть. Наиболее интересные новости, разумеется, идут со стороны команд-финалистов. О них и рассказываем.

Испанцы в любом случае продлят контракт с де ла Фуэнте

Сборная Испании показывает самый красочный футбол на турнире. Неудивительно, что её футбольная федерация намерена заранее продлить контракт с главным творцом успеха Луисом де ла Фуэнте. И это при том, что его действующий контракт и так истекает только через два года. Как сообщило издание AS, планируется двухлетняя пролонгация. Ответа от тренера ждут до стартового свистка встречи с Англией.

Перед ним, кстати, журналист Marca поинтересовался у де ла Фуэнте, каким матчем на Евро он гордится больше всего. Если вы сразу подумали про четвертьфинал с Германией, то зря.

«Больше всего горжусь первым матчем, потому что было очень важно хорошо стартовать против такого сложного соперника, как Хорватия. Эта победа была нужна для того, чтобы укрепить идеологию нашей игры, которая возникла в отборе. Эта игра была подходящим моментом, чтобы показать силу нашей команды».

Посмотрим, появится ли у Луиса ещё один повод для гордости на турнире.

Испанцы в финале после волевой победы над Францией
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Англичане также хотят сохранить главного тренера

Англия при Гарете Саутгейте играет далеко не так ярко, как Испания при де ла Фуэнте. Вернее сказать, вообще не ярко. Однако результата добивается стабильно: четвёртое место на ЧМ-2018 и финалы на двух подряд Евро. Эксперты, в том числе экс-нападающий Гари Линекер, говорят о завершении эпохи Сайтгейта в сборной. Но руководство ожидаемо против. Само собой, раз команда настолько успешна.
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Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что Футбольная ассоциация Англии уже провела переговоры с Саутгейтом и не хочет с ним расставаться, даже если команда вновь возьмёт серебро. Сам тренер, кстати, выдал жирный комплимент Испании:

«Единственная причина, по которой я взялся за эту работу, — это попытаться принести успех Англии как нации и улучшить английский футбол, а также вывести команду в финал, я этим очень горжусь. Мы приехали сюда, чтобы победить, и будем играть с командой, которая была лучшей на турнире. У нас на день меньше, чтобы подготовиться, так что это сложная задача, но мы всё ещё здесь и боремся», — привело слова Саутгейта издание FromTheSpot.

Англия во второй раз подряд вышла в финал Евро
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Уолкер не сомневается, что испанцам будет тяжело против Англии

Теперь вы можете называть Кайла Уолкера «Мистер уверенность». Просто он выдал крайне мощное интервью для talkSPORT и пообещал сборной Испании крайне тяжёлый финал. А если конкретно, троим её лидерам.

Ламину Ямалю: «Для 16-летнего парня он демонстрирует выдающуюся игру. Я бы не возражал, если бы он пропустил матч с нами. Но я чувствую, что наши защитники смогут справиться с ним. Определённо».

Родри: «Я выступаю с ним за один клуб. Он отличный футболист, контролирующий игру и диктующий собственный темп. Однако мы смотрели видеонарезки [с ним], и я знаю, что у каждого есть слабые стороны. Никто не идеален. Нам нужно воспользоваться этими слабыми сторонами, чтобы наши футболисты как можно лучше действовали в опасных зонах».

Нико Уильямсу: «Быстрее ли я его? Хороший вопрос. Наблюдал за тем, как он бежал на днях, и не уверен, что видел кого-то настолько быстрого. Мне нужно уважать его, но, надеюсь, он также будет уважать меня. [Игра против Уильямса] станет хорошей проверкой. Понятное дело, что на текущий момент стартовый состав неизвестен, но если выберут меня, то я выложусь по полной, тем более в финале чемпионата Европы».

Бойтесь, испанцы!

Ямаль вообще не зазвездился

16-летний Ламин, пожалуй, главное открытие сезона: и на клубном уровне, и на международном. Тинейджера уже сравнивают с Лео Месси. Не зря его, будучи совсем маленьким, фотографировали с аргентинцем. Но сам Ямал скромно оценивает собственный прогресс:

Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания-Англия-

«Никто не возражает, когда его сравнивают с величайшим игроком в истории. Но это отвлекает, потому что ты никогда не станешь таким, как он. В то время, когда появилась моя детская фотография с Месси, я, конечно, не знал о ней. У моего отца она сохранилась. Мы не публиковали эти фотографии, потому что не хотели сравнений между мной и Лео», — поделился словами Ямаля Jijantes FC.

Ещё, кстати, Ламин не стал подкалывать Адриена Рабьо. Перед полуфиналом тот обещал вывести испанца из зоны комфорта. Он ответил в соцсетях: «Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать “шах и мат”. А следом забил шикарный гол издали, и вот теперь зафиналил историю:

«Я никогда не разговаривал с Рабьо. Ни до, ни после матча. Я был сосредоточен на финале и придавал значение только этому», — приводит слова Ямаля Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).

Карвахаль рассказал, что напишет Беллингему перед финалом

Бороться против одноклубников в сборной всегда непросто. Особенно если речь идёт о финале чемпионата Европы. Дани Карвахаль согласен с этим и приготовил послание для Джуда Беллингема:

«Я собираюсь отправить сообщение Джуду перед игрой, пожелать ему удачи, потому что очень уважаю его и восхищаюсь им. Не хочу отнимать у него “Золотой мяч”, но отнять у него Евро — это того стоит», — комментарий для Madrid Universal.

А ещё правый защитник показал отменное чувство юмора, когда его поставили перед выбором между партнёром по сборной Нико Уильямсом и будущим товарищем по «Реалу» Килианом Мбаппе: «До воскресенья лучше Уильямс, а с понедельника — Мбаппе», — сказал Карвахаль на пресс-конференции. Настоящий дипломат!

Георгий Илющенко

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