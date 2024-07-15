Испания заслужила — 15 причин ее обожать ❤️

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Здесь 15 причин восхищаться командой Де Ла Фуэнте — но это точно далеко не все.

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1. Испания играла не только за себя, но и за нас: нагло и красиво, раскованно и рискованно. Именно Испания весь турнир создавала атмосферу, которая не ощущалась во многих других закрытых матчах. Даже когда уверенно побеждала, все равно атаковала и пыталась забить еще. 7 побед в 7 матчах, никаких серий пенальти — вау!

2. Характер — не первая ассоциация с Испанией, но в плей-офф она отыгрывалась дважды: и если сила Грузии не так уж впечатляет, камбэк с Францией вы точно оценили. Испания вытащила матч против очень вязкой сборной без трех важных игроков основы — Ле Нормана, Карвахаля и Педри. Целый час Мбаппе опекал 38-летний Хесус Навас.

3. Де Ла Фуэнте — тренерское открытие года. 13 лет назад его уволил «Алавес» (разочаровался за три месяца), и больше он не брался за клубы. Де Ла Фуэнте 11 лет работал с испанскими молодежками и воспитал целый состав для этой Испании. Семья? Еще какая. А как вам темп Де Ла Фуэнте в главной сборной? Декабрь 2022-го — назначение, июнь 2023-го — победа в Лиге Наций, июль 2024-го — триумф на Евро. Наследник Арагонеса и Дель Боске?

4. Ламин Ямаль. А надо ли что-то объяснять? 16-летний пацан (только за день до финала исполнилось 17) возил соперников с дворовым азартом и мыслил как закаленный ветеран. Лучший ассистент Евро (четыре передачи), про которого говорят: будущее футбола. Но ведь неправда — он настоящее футбола. Давайте наслаждаться.

5. Гол Ямаля Франции — отдельное удовольствие. Подросток рискнул в тяжелый для команды момент и подарил нам три стадии: 1) заворожил, 2) обязал принять, что такое возможно, 3) ввел в экстаз.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-101982925&hd=2&id=456288699&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

6. Родри — незаменимый архитектор сборной. Только он так искусно двигает мяч, управляет темпом и дирижирует прессингом — без проседаний и пауз. Не футболист — робот. Он все еще оставался в тени Мбаппе, Холанда и Беллингема, но теперь от признания не скрыться. В Германии лучшим в мире Родри называли даже соперники.

7. Нико Уильямс — сверхзвуковое крыло Испании. 22-летний вингер, которого до Евро знали лишь погруженные в Ла Лигу, теперь звезда для всех. Надо смыться от троих на мизерном клочке поля? Зовите. Чтобы творить, Уильямсу не нужно пространство, он и в заточении найдет лазейку. Шулер, играющий по правилам. Над трансфером автора гола в финале уже усиленно работает «Барселона».

8. Дани Ольмо — джокер, которого хотел бы каждый тренер. И не только из-за сумасшедшего сэйва в концовке финала! Он идеально заменил Педри: сначала забил Германии и отдал победный ассист на Микеля Мерино, затем выбил Францию, добавив ей второй за четыре минуты. Но дело не только в голах и передачах: Ольмо полезен на обеих половинах, угнетает соперника как с мячом (дриблинг, взрывная скорость), так и без (открывания, насыщение чужой штрафной).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-101982925&hd=2&id=456288862&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

9. Фабиан Руис провел турнир жизни. Скромный по звездным меркам полузащитник из «ПСЖ» склеил команду и заботился о балансе. Тимур Боков приводил отличную цитату Леонардо Бонуччи: «Возможно, пиарщики Испании недооценили его в медийном плане. Иначе не знаю, почему все не говорят про Руиса. Такой умный футболист, который управляет игрой, всегда нужен команде. Фабиан и Родри — главные на Евро».

10. Выход 38-летнего Хесуса Наваса против Мбаппе — сюжет в вечность. Да, Навас и близко не съел Килиана, где-то не успевал и не накрыл голевую подачу. Но кто ждал идеальной опеки? Хесус старательно мешал, возможно, самого мощному и взрывному монстру планеты и уж точно не дал ему порезвиться. Час против Франции — вклад Наваса в чемпионство.

11. Коммуникация любви и знаний. Формат не подразумевает объемных цитат (поэтому дальше лишь пара примеров), но то, как испанцы обсуждали футбол и вклад друг друга, — сильное впечатление. Де Ла Фуэнте эрудированно хвалил и мотивировал: «В Древнем Риме говорили о Цезаре: “Помни, что он смертен!” Мы должны помочь Ямалю оставаться приземленным и развивать его». Родри отвечал за тактическую экспертизу: «Благодаря Педри у нас лучше контроль и передачи в финальной трети. А с Ольмо — больше присутствия в штрафной. Он хорошо читает игру и пространство между линиями».

12. Кукурелья — наша любимая прическа Евро! Но ведь дело не только в ней. Именно мужчина с кудрями помогал Нико Уильямсу свободнее атаковать (очищая пространство) и отдыхать в защите (периодически работал за двоих). Надежность Кукурельи подчеркивают 2,4 отбора за матч — больше всех после Родри. Кстати, в случае победы Кукурелья обещал покрасить волосы… в красный! Что ж, приготовились.

13. Гладиатор Карвахаль сначала забрал ЛЧ, а теперь и Евро. Все традиционно: сражался насмерть с каждым, кто лез в его бровку, а еще храбро и полезно поддерживал атаку. Помогал творить Ямалю, а в первом туре забил хорватам.

14. Среди восторженных пунктов должен быть и настороженный: нельзя игнорировать драму Альваро Мораты. Его так затравили болельщики, что он признался: «В Испании мне трудно чувствовать себя счастливым». Хочется верить, что все образуется, тем более команда тотально поддерживает капитана.

15. Только. Испания. Приструнила. Англию. Саутгейта.

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Добавляйте свои варианты: кто еще впечатлил? Бицепсы Де Ла Фуэнте в 63? Гвоздика на форме, которая стала еще и дизайнерской победой Испании? Надежнейший Унаи Симон?