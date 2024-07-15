Испания заслужила — 15 причин ее обожать ❤️

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
09:20 (мск), источник: Sports

Испания заслужила — 15 причин ее обожать ❤️

Испания — чемпион! В финале уложила Англию (2:1) и, возможно, запустила новую эпоху больших побед.

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38
фотографий
38
фотографий
38
фотографий

Здесь 15 причин восхищаться командой Де Ла Фуэнте — но это точно далеко не все.

***

1. Испания играла не только за себя, но и за нас: нагло и красиво, раскованно и рискованно. Именно Испания весь турнир создавала атмосферу, которая не ощущалась во многих других закрытых матчах. Даже когда уверенно побеждала, все равно атаковала и пыталась забить еще. 7 побед в 7 матчах, никаких серий пенальти — вау!

Источник: AFP 2023

2. Характер — не первая ассоциация с Испанией, но в плей-офф она отыгрывалась дважды: и если сила Грузии не так уж впечатляет, камбэк с Францией вы точно оценили. Испания вытащила матч против очень вязкой сборной без трех важных игроков основы — Ле Нормана, Карвахаля и Педри. Целый час Мбаппе опекал 38-летний Хесус Навас.

Источник: Reuters

3. Де Ла Фуэнте — тренерское открытие года. 13 лет назад его уволил «Алавес» (разочаровался за три месяца), и больше он не брался за клубы. Де Ла Фуэнте 11 лет работал с испанскими молодежками и воспитал целый состав для этой Испании. Семья? Еще какая. А как вам темп Де Ла Фуэнте в главной сборной? Декабрь 2022-го — назначение, июнь 2023-го — победа в Лиге Наций, июль 2024-го — триумф на Евро. Наследник Арагонеса и Дель Боске?

Источник: Reuters

4. Ламин Ямаль. А надо ли что-то объяснять? 16-летний пацан (только за день до финала исполнилось 17) возил соперников с дворовым азартом и мыслил как закаленный ветеран. Лучший ассистент Евро (четыре передачи), про которого говорят: будущее футбола. Но ведь неправда — он настоящее футбола. Давайте наслаждаться.

Источник: Reuters

5. Гол Ямаля Франции — отдельное удовольствие. Подросток рискнул в тяжелый для команды момент и подарил нам три стадии: 1) заворожил, 2) обязал принять, что такое возможно, 3) ввел в экстаз.

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6. Родри — незаменимый архитектор сборной. Только он так искусно двигает мяч, управляет темпом и дирижирует прессингом — без проседаний и пауз. Не футболист — робот. Он все еще оставался в тени Мбаппе, Холанда и Беллингема, но теперь от признания не скрыться. В Германии лучшим в мире Родри называли даже соперники.

Источник: AFP 2023

7. Нико Уильямс — сверхзвуковое крыло Испании. 22-летний вингер, которого до Евро знали лишь погруженные в Ла Лигу, теперь звезда для всех. Надо смыться от троих на мизерном клочке поля? Зовите. Чтобы творить, Уильямсу не нужно пространство, он и в заточении найдет лазейку. Шулер, играющий по правилам. Над трансфером автора гола в финале уже усиленно работает «Барселона».

Источник: Reuters

8. Дани Ольмо — джокер, которого хотел бы каждый тренер. И не только из-за сумасшедшего сэйва в концовке финала! Он идеально заменил Педри: сначала забил Германии и отдал победный ассист на Микеля Мерино, затем выбил Францию, добавив ей второй за четыре минуты. Но дело не только в голах и передачах: Ольмо полезен на обеих половинах, угнетает соперника как с мячом (дриблинг, взрывная скорость), так и без (открывания, насыщение чужой штрафной).

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9. Фабиан Руис провел турнир жизни. Скромный по звездным меркам полузащитник из «ПСЖ» склеил команду и заботился о балансе. Тимур Боков приводил отличную цитату Леонардо Бонуччи: «Возможно, пиарщики Испании недооценили его в медийном плане. Иначе не знаю, почему все не говорят про Руиса. Такой умный футболист, который управляет игрой, всегда нужен команде. Фабиан и Родри — главные на Евро».

Источник: Reuters

10. Выход 38-летнего Хесуса Наваса против Мбаппе — сюжет в вечность. Да, Навас и близко не съел Килиана, где-то не успевал и не накрыл голевую подачу. Но кто ждал идеальной опеки? Хесус старательно мешал, возможно, самого мощному и взрывному монстру планеты и уж точно не дал ему порезвиться. Час против Франции — вклад Наваса в чемпионство.

Источник: AFP 2023

11. Коммуникация любви и знаний. Формат не подразумевает объемных цитат (поэтому дальше лишь пара примеров), но то, как испанцы обсуждали футбол и вклад друг друга, — сильное впечатление. Де Ла Фуэнте эрудированно хвалил и мотивировал: «В Древнем Риме говорили о Цезаре: “Помни, что он смертен!” Мы должны помочь Ямалю оставаться приземленным и развивать его». Родри отвечал за тактическую экспертизу: «Благодаря Педри у нас лучше контроль и передачи в финальной трети. А с Ольмо — больше присутствия в штрафной. Он хорошо читает игру и пространство между линиями».

12. Кукурелья — наша любимая прическа Евро! Но ведь дело не только в ней. Именно мужчина с кудрями помогал Нико Уильямсу свободнее атаковать (очищая пространство) и отдыхать в защите (периодически работал за двоих). Надежность Кукурельи подчеркивают 2,4 отбора за матч — больше всех после Родри. Кстати, в случае победы Кукурелья обещал покрасить волосы… в красный! Что ж, приготовились.

Источник: Reuters

13. Гладиатор Карвахаль сначала забрал ЛЧ, а теперь и Евро. Все традиционно: сражался насмерть с каждым, кто лез в его бровку, а еще храбро и полезно поддерживал атаку. Помогал творить Ямалю, а в первом туре забил хорватам.

Источник: Reuters

14. Среди восторженных пунктов должен быть и настороженный: нельзя игнорировать драму Альваро Мораты. Его так затравили болельщики, что он признался: «В Испании мне трудно чувствовать себя счастливым». Хочется верить, что все образуется, тем более команда тотально поддерживает капитана.

Источник: Reuters

15. Только. Испания. Приструнила. Англию. Саутгейта.

Источник: Reuters

***

Добавляйте свои варианты: кто еще впечатлил? Бицепсы Де Ла Фуэнте в 63? Гвоздика на форме, которая стала еще и дизайнерской победой Испании? Надежнейший Унаи Симон?

Автор: Вадим Кораблев

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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Чехословакия
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Италия
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ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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