«Момент, которого я так боялся»: Оливье Жиру попрощался со сборной Франции

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
22:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Момент, которого я так боялся»: Оливье Жиру попрощался со сборной Франции

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Франции по футболу Оливье Жиру, который ранее объявил об уходе из национальной команды после чемпионата Европы, поблагодарил болельщиков и высказался о времени, проведенном в стане «трехцветных».

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Источник: Соцсети

Жиру 37 лет. В мае он объявил, что не будет играть за сборную после Евро-2024. На турнире в Германии его команда дошла до полуфинала, где уступила команде Испании, которая в итоге стала чемпионом. Жиру принял участие в четырех матчах, выходя на замену, и не забил ни одного мяча.

«Настал момент, которого я так боялся: момент прощания со сборной Франции. Я не забываю о болельщиках, которых благодарю от всего сердца. Я счастлив, что смог принести им столько эмоций. Я горжусь тем, что надевал эту синюю майку и представлял Францию. Мы были чемпионами мира! Не всегда все было безоблачно. Временами меня терзали сомнения, я подвергался критике, но в глубине души я никогда не переставал верить в успех. Сейчас я переворачиваю страницу, лечу навстречу другим приключениям, оставаясь главным болельщиком сборной Франции», — написал Жиру в соцсети Х.

Жиру выступал за сборную Франции с 2011 года, стал чемпионом мира в 2018 году в России, а также взял серебро чемпионата мира в Катаре (2022) и домашнего Евро-2016.

Жиру провел 137 матчей за сборную, в которых забил 57 мячей. На втором месте в списке лучших бомбардиров французской команды идет уже завершивший карьеру Тьерри Анри (51 мяч), тройку замыкает Килиан Мбаппе (48).

Испанцы в финале после волевой победы над Францией
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История чемпионатов
1964
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1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
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Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
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