«Момент, которого я так боялся»: Оливье Жиру попрощался со сборной Франции

Источник: Соцсети

Жиру 37 лет. В мае он объявил, что не будет играть за сборную после Евро-2024. На турнире в Германии его команда дошла до полуфинала, где уступила команде Испании, которая в итоге стала чемпионом. Жиру принял участие в четырех матчах, выходя на замену, и не забил ни одного мяча.

«Настал момент, которого я так боялся: момент прощания со сборной Франции. Я не забываю о болельщиках, которых благодарю от всего сердца. Я счастлив, что смог принести им столько эмоций. Я горжусь тем, что надевал эту синюю майку и представлял Францию. Мы были чемпионами мира! Не всегда все было безоблачно. Временами меня терзали сомнения, я подвергался критике, но в глубине души я никогда не переставал верить в успех. Сейчас я переворачиваю страницу, лечу навстречу другим приключениям, оставаясь главным болельщиком сборной Франции», — написал Жиру в соцсети Х.

Жиру выступал за сборную Франции с 2011 года, стал чемпионом мира в 2018 году в России, а также взял серебро чемпионата мира в Катаре (2022) и домашнего Евро-2016.

Жиру провел 137 матчей за сборную, в которых забил 57 мячей. На втором месте в списке лучших бомбардиров французской команды идет уже завершивший карьеру Тьерри Анри (51 мяч), тройку замыкает Килиан Мбаппе (48).