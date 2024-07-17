Евро-2024 — турнир молодежи. Финиш Крооса, Роналду и других топ-ветеранов вызвал опустошение

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
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Швейцария
35
3
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4
Шотландия
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Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
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Португалия
36
2
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36
3
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34
4
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16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евро-2024 — турнир молодежи. Финиш Крооса, Роналду и других топ-ветеранов вызвал опустошение

В европейском футболе теперь совсем другие герои.

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Евро-2024 — турнир молодежи. Финиш Крооса, Роналду и других топ-ветеранов вызвал опустошение | Источник: Спорт-Экспресс

Евро-2024 проводил футбол в новую эпоху. Турнир бесславно закончился для многих легенд 2010-х, самый яркий перформанс здесь продемонстрировала полыхающая молодежь. Послевкусие от выступлений Криштиану Роналду, Тони Крооса, Луки Модрича и других — как выстрел в пустоту. В европейском футболе теперь новые лидеры, а блеск тех, кто влюблял в футбол целые поколения, остался в прошлом.

Роналду: запомнились только слезы после смазанного пенальти

Роналду подходил к Евро в роли центрального персонажа героической франшизы: он — выдающийся протагонист футбольной вселенной с противоречивой историей. Его не ценили в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», но после его ухода клубы погрязли в глубокой темноте. «Старая синьора» не выигрывала серию А четыре сезона, летом 2023-го поймала годовое отстранение от еврокубков, а последняя медийная звезда команды получила четырехлетнюю дисквалификацию. Португальца безумно критиковали, хотя он делал результат — 101+22 в 134 играх во всех турнирах и звание лучшего бомбардира в финальной кампании в чемпионате Италии (29 голов).

В «МЮ» его винили в нежелании прессинговать и разрушении командной структуры — он реагировал результативностью (27+5 за полтора года) и не воспринимал разговоры о том, что постарел. Но время взяло свое, и произошло это в самый ответственный момент. Вместо масштабного финального акта международной карьеры — пустота. Эпичного последнего похода за трофеем со сборной не получилось: все запомнили только слезы после смазанного пенальти в ворота Словении в ⅛ финала. Впервые на крупном турнире у Криштиану ноль забитых мячей. Он не вывез ответственность лидера, которую вытягивал в каждой команде. Еще до Евро Роналду заявил, что это его последний континентальный турнир. Даже если он поедет на ЧМ-2026, никто уже не будет ждать от него чудес — выступление Криштиану на Евро обернулось опустошающим разочарованием.

Источник: Reuters

Кроос: хамство и поражение в последнем матче карьеры

Тони Кроос великолепно стартовал на Евро — привычно гипнотизировал диким процентом точных передач (91,5% при 103,7 паса в среднем за игру) и взламывал забетонировавшихся соперников (15 ключевых передач — третий результат на турнире). Карло Анчелотти ненавязчиво уговаривал немца не уходить из футбола через медиа — сказал, что, если тот захочет вернуться, достаточно одного звонка.

Однако Кроос настаивал на своем: завершение карьеры после чемпионства в ла лиге, выигранной Лиги чемпионов и домашнего Евро виделось красивым уходом на пике. Но последнее впечатление от финиша великого полузащитника на какое-то время перекрыло восхищение. Вылет уже в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы: непривычно грязное выступление в проигранном матче с Испанией — жестокий контакт с Педри, в результате которого молодой полузащитник снова сломался. Улыбка после этого эпизода, пять фолов, желтая карточка и массовые размышления о том, что, если бы Тони не проводил последний матч в карьере, его бы точно удалили. В каждой игре Германии он был центром внимания, но финальный эпизод запомнился хамством и заслуженным поражением. Красивого завершения великой истории не получилось — Кроос закончил бесславным вылетом.

Жиру: лучший бомбардир сборной Франции закончил на скамейке

Оливье Жиру завершил международную карьеру провальным Евро: глухое место в запасе, ни одного результативного действия и визуальное отсутствие даже малейшего влияния на игру Франции. При этом еще полтора года назад, на ЧМ-2022, форвард забил четыре мяча и укрепился в звании лучшего бомбардира в истории «Трехцветных» (57 голов).

В 37 Жиру уезжает в МЛС и уже вряд ли вспомнится европейским болельщикам. Топ-карьера закончилась проигранной конкуренцией на Евро более молодому Рандалю Коло Муани. Ювелир изысканных голов превратился в тень на фоне более молодых оппонентов.

Источник: UEFA

Кто теперь выйдет на первые роли вместо Модрича и Левандовски?

Бесславный закат — настоящий тренд Евро-2024. Растерянно рухнула звездная Хорватия с 38-летним Лукой Модричем и 35-летним Иваном Перишичем, его ровесник Роберт Левандовски бесследно растаял вместе с крепкой Польшей. Идолов прошлого десятилетия безжалостно убрали молодые звезды, а очередная красочная футбольная эра подошла к обезличенному завершению. Ни один из звездных ветеранов не растянул наследие своих времен на этот турнир.

Главным героем турнира оказался не Роналду, Модрич или Левандовски. Недавних героев затмил школьник Ламин Ямаль, которому только за день до финала исполнилось 17 лет. Фантастические 1+4 на первом крупном турнире в карьере, звание лучшего ассистента и лучшего молодого игрока, а также лидерство по многим статистическим показателям (ключевые передачи, ожидаемые голевые пасы и другие). Перед Евро ждали чудес от Криштиану, а не от юнги, проводящего первый сезон на взрослом уровне, — но его гол от звенящей штанги в ворота Франции будто навсегда законсервировал великих ветеранов в прошлом.

Испанец не единственный молодой игрок, который отлично показал себя на чемпионате Европы. Просто самый юный. Игру Германии раскрашивали 21-летние Джамал Мусиала (три гола) и Флориан Виртц (два). Полуфинальные Нидерланды разгонял их ровесник Хави Симонс (1+2), искрящий Коул Палмер (22 года) оформил решающую голевую в полуфинале и едва не спас Англию в финале дальним ударом, которым сравнял счет. На противоположном от Ямаля фланге в Испании разрывал 22-летний Нико Уильямс (2+1) — именно он открыл счет в финале. Яркими вспышками прошли 23-летний Жорж Микаутадзе (3+1) и 19-летний Арда Гюлер (2+1). Последующие крупные турниры сборных — уже их время, которое началось с Евро-2024.

В европейском футболе стартовала новая эпоха с другими звездами. Герои последних десятилетий массово сошли, смазав последнее впечатление. Волшебники, освещающие главные стадионы мира, больше никогда на них вернутся. Еще грустнее от того, насколько безжалостно и однозначно завершились их топ-карьеры. Ни одной красивой истории в финале — только вакуум и бесславный вылет с последнего крупного турнира.

Артемий Кутейников

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Испания
Испания
2
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СССР
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Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
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