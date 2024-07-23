Маррей заявил, что Олимпиада в Париже станет для него последней
Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей заявил, что Олимпийские игры в Париже станут последними в его карьере.
Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей заявил, что Олимпийские игры в Париже станут последними в его карьере.
«Приехал в Париж на свой последний теннисный турнир. Соревнования за Великобританию были, безусловно, самыми запоминающимися в моей карьере, и я горжусь тем, что мне удастся сделать это в последний раз», — написал теннисист в одной из своих соцсетей.
Ранее Маррей не смог выступить на Уимблдоне в одиночном разряде из-за того, что перенес операцию на спине, ему удалили кисту. Спортсмен сыграл со своим старшим братом Джейми в парном разряде. Теннисисты вылетели в первом круге, уступив дуэту из Австралии.
37-летний Маррей выиграл три турнира Большого шлема — Уимблдон в 2013 и 2016 году и Открытый чемпионат США в 2012 году. Также он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист завоевал золото в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
На олимпийском теннисном турнире, который пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», выступят семь россиян. В одиночном разряде сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде за награды поборются Веснина и Александрова, Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.