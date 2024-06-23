Энди Маррей пропустит Уимблдон и может не сыграть на Олимпиаде

По информации The Telegraph, срок восстановления 37-летнего игрока после операции составит около шести недель, из-за чего он не сыграет на Уимблдоне и рискует пропустить Олимпийские игры в Париже.

Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет 1—14 июля . Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.

Маррей является победителем Уимблдона (2013, 2016), US Open (2012) и бывшей первой ракеткой мира. Также на его счету две победы на Олимпиаде в одиночном разряде (2012, 2016) и серебро Игр в миксте (2012). Всего британец выиграл 46 титулов в одиночном разряде, на данный момент он располагается на 129-й строчке мирового рейтинга.