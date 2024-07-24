Франция без Мбаппе, но с тренером Анри, Файзуллаев и Шомуродов — надежды Узбекистана. Следим за олимпийским футболом! | Источник: Спорт-Экспресс

Анри поставил на Ляказетта

Будем откровенны — за редким исключением футбол на Олимпиадах в центре внимания дважды. В день стартового тура, который обычно предшествует открытию Игр, и во время финального матча. Остальное банально тонет в потоке событий. Версия, что в этот раз все получится иначе, будет выглядеть как попытка выдать желаемое за действительное. Это как мечта главного тренера сборной Франции Тьерри Анри (да и всей страны) увидеть в олимпийской сборной Килиана Мбаппе.

«Я достиг точки в своей жизни и карьере, когда больше не хочу форсировать события, — рассуждал Килиан зимой. — Если бы мне позволили это сделать, я бы поехал [на Олимпиаду] с большим удовольствием, но если это невозможно, я пойму. Хочу выиграть все и вписать свое имя в историю сборной Франции как футболист, который был важен для команды». Но как только все вопросы с переходом в «Реал» были улажены, стало понятно, что в Мадриде олимпийский вариант не рассматривается. Достаточно нагрузки, полученной на Евро-2024.

Такой же позиции придерживались и в «Атлетико», хотя Гризманн не раз говорил о желании выступить на домашних Играх. Да что там звезды — клубы не горят желанием отпускать и молодых футболистов, которые соответствуют возрастным ограничениям. Та же Франция недосчиталась новичка «МЮ» Йорро, восходящих звезд «ПСЖ» Баркола и Заира-Эмери, баварца Теля и голкипера «Лилля» Шевалье, которого профсоюз тренеров вратарей признал лучшим игроком своего амплуа в последнем сезоне лиги 1.

Так что за олимпийским золотом «Трехцветных» поведет 33-летний капитан Ляказетт, с которым в атаке сыграет другой «переросток» — Матета из «Кристал Пэлас». И в принципе, французский состав не так уж и плох. Лукеба из «Лейпцига» и уже приглашавшийся в первую сборную Трюффер — в обороне; превращающийся в одного из лидеров «Монако» Аклиуш и звезда «Лиона» Шерки — в средней линии; невероятно талантливый 19-летний Дуэ и новобранец «Баварии» Олисе — в атаке.

Маскерано идет на хет-трик

Почему так много внимания Франции, которая не могла пройти отбор на Олимпиаду после четвертьфинала-1996, где играли Виейра, Пирес и Вильтор, а попав на прошлые Игры, не вышла из группы? Все просто. Во-первых, это хозяева турнира. Во-вторых, у них есть чемпионские амбиции. Тем более победитель точно будет новый, ведь выигравшая два олимпийских золота подряд Бразилия впервые за 20 лет не сумела пройти отборочный турнир.

В решающем матче бразильцы с Эндриком на острие атаки, а также с Келлвеном из ЦСКА и Лукасом Фассоном из «Локомотива» в обороне проиграли Аргентине (0:1). Соответственно, сине-белые теперь главная надежда Южной Америки. А возглавляющий сборную Хавьер Маскерано может написать крутую историю, так как он имеет отношение ко всем олимпийским триумфам Аргентины. Он был в одной команде с Тевесом и Айялой в Афинах-2004, а в Пекин-2008 отправился в качестве опытного игрока и помог взять золото еще молодым Месси, Ди Марии и Агуэро. Теперь Маскерано может сделать чемпионский хет-трик уже в качестве тренера.

Как Анри мечтал о Мбаппе, так и аргентинский тренер — о Месси. Переговоры на этот счет в какой-то момент велись, но чуда не случилось. Так что роль дядьки-наставника у Аргентины выполнит 36-летний Отаменди. Он и Хулиан Альварес едут в Париж как победители Кубка Америки. Что до молодой поросли, то будем следить за полузащитником «Ривер Плейт» Эчеверри, которого уже подписал «Манчестер Сити».

Наследник де ла Фуэнте

А от Европы в фавориты по традиции запишем Испанию. И запомним на всякий случай имя главного тренера «Красной фурии». Теперь все знают про путь Луиса де ла Фуэнте, который до Евро-2024 выиграл юношеское (U-19) и молодежное первенства континента, а в Токио-2020 стал вторым. Его 50-летний наследник Санти Дения, который когда-то становился чемпионом Испании в составе «Атлетико», — не менее системный специалист, поработавший со сборными всех возрастов и везде дававший результат. С командой U-17 Санти был чемпионом и вице-чемпионом Европы, а также серебряным призером ЧМ. С 19-летними выиграл Евро, а с молодежкой в прошлом году стал вторым.

Он, кстати, тоже не дождался яркой звезды в лице Ямаля, но его вызов стал бы преступлением. Юноша, который отметил на Евро-2024 свой 17-й день рождения, провел за сезон более 60 матчей! Три года назад в таком же марафоне загнали и подорвали здоровье другой юной звезды «Барсы» — Педри. Тот за 11 неполных месяцев сыграл в 73 встречах, и наученный горьким опытом Ямаль принял разумное решение.

«Олимпиада — одно из самых грандиозных событий, в которых можно участвовать, но у меня большая нагрузка. Я хочу провести долгую карьеру и был бы зол на себя, если бы со мной что-то случилось из-за переутомления. Думаю, у меня еще будет время сыграть на Олимпиаде. “Барса” сказала, что решение за мной, но я посчитал, что лучше отдохнуть и вернуться к сезону в лучшей форме», — объяснил Ламин.

За него сыграют одноклубники — Фермин Лопес, в последний момент исключенный из заявки на Евро 17-летний Кубарси и отлично игравший в «Жироне» Эрик Гарсия. Так что Санти имеет все основания говорить, что после первой встречи на «Парк де Пренс» хочет вернуться туда уже в финале. В 1996-м он в качестве игрока остановился в четвертьфинале. Три года назад — как ассистент де ла Фуэнте — был в шаге от золота и теперь мечтает взять титул уже главным тренером.

Но Санти знает, как сложно бывает на Олимпиадах, и хвалит всех соперников, начиная с самого первого — Узбекистана. У этой команды на историческом для страны турнире будет сумасшедшая мотивация. И качественный состав с Шомуродовым, Уруновым и полузащитником ЦСКА Файзуллаевым. Как и у выступающего за «Рубин» Рахмоналиева, у ряда игроков за спиной яркий Кубок Азии и успешный на данный момент отбор на ЧМ-2026. Так почему бы не удивить еще раз?

Данную фразу, впрочем, может повторить каждый участник олимпийского турнира. Разве нет амбиций у играющего в почти родном Париже капитана марокканцев Хакими? Или у динамовца Бальбуэны, который едет на Игры с Кубка Америки? Лето сборных продолжается!