Летние игры в Париже

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10:00скороСловенияДания
Стрельба из лука. Женщины
10:30скороЖенщины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа B
12:00скороНидерландыАнгола
Гандбол. Женщины. Группа B
15:00скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
15:00скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Регби. Мужчины. Группа B
15:30скороАргентинаАвстралия
Регби. Мужчины. Группа C
16:00скороСШАУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
16:30скороФиджиФранция
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
00:26 (мск), источник: Известия

«Я готовилась и хотела выступить на Олимпиаде»

Тхэквондистка Татьяна Минина — о своих ощущениях от потери олимпийского шанса в Париже, психологическом состоянии и спортивном будущем.

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«Я готовилась и хотела выступить на Олимпиаде» | Источник: Известия

Недопуск на Олимпиаду после полученной квалификации стал неприятной неожиданностью для российской тхэквондистки Татьяны Мининой. Призер Игр в Токио в интервью «Известиям» рассказала о своих чувствах по этому поводу и призналась, что не готова оставаться в спорте еще на один олимпийский цикл в ожидании следующих Игр.

Недопуск на Игры стал неожиданностью

— На этой неделе в Париже стартует Олимпиада, на которой должна была выступить и наша сборная по тхэквондо. Где ты сейчас в итоге находишься и какой план на ближайшие недели?

— Нахожусь дома. Мы приехали со сбора в Сочи. Это был один из этапов подготовки к Олимпиаде. Но, так как она отменилась, тренеры сборной сделали для нас индивидуальную программу. Мы, олимпийцы, тренировались по своему плану. Кто хотел одну тренировку, кто хотел — две.

— Это был просто сбор ради сбора?

— Его внесли в единый календарный план, и уже нельзя было отменить. Но на следующий сбор в Подмосковье, который должен был быть непосредственно перед вылетом в Париж, мы уже не поехали.

— Будешь ли смотреть Олимпиаду? Есть ли за кого болеть и переживать?

— Я точно не поняла, поедет или нет Георгий Гурциев, который выступает за Белоруссию, а раньше был со мной в одной команде. Его бои хочется посмотреть. Если говорить про других, то, скорее, да, чем нет. Еще и потому, что муж работает аналитиком в сборной России. Он точно будет всё смотреть, и это не пройдет мимо меня.

— Чуть меньше года назад ты была в Париже. Это первый визит?

— Нет, мы были до этого как отдыхающие в 2018 году. Тогда это была моя мечта. Поэтому не видела никаких минусов. Сейчас же заметила, что город грязный, но красивый. Город контрастов. Мне Париж нравится.

— В последний приезд представляла, что окажешься в Париже через год?

— Возможно, да. Тогда тоже всё было скомканно и не понятно, допустят ли нас до отборочных. Поэтому 50 на 50.

— Допуск до международных соревнований был неожиданным, учитывая, что все представляют ЦСКА?

— Нет. Мы всё-таки надеялись. Потому что ничего такого не делали, чтобы нас не допускать. Да, мы были в команде ЦСКА, но числились на гражданской должности. Поэтому об этом как-то не задумывались. А то, что сейчас не допустили до Олимпиады, как раз стало неожиданностью. Так как до этого допустили до всех отборочных, чемпионата Европы, чемпионата мира. А в конце сделали так…

— Спортсменов перед допуском изучали. Чистила ли ты соцсети или думала, что бы почистить?

— Я всё равно стараюсь следить, что выставляю, кого лайкаю. Не помню, чтобы чистила. Но знакомилась с видео, где меня за какой-то лайк упрекали. По-моему, его искала и в итоге убрала. Там тоже ничего такого не было, но почему-то за него зацепились.

Думаю, что у меня всё равно будет переворачиваться всё внутри

— На международной арене почувствовала, что отношение соперников изменилось?

— Нет. Всё было примерно так же. Спортсмены и тренеры ничего такого не заметили. Даже судейство в принципе было объективно. Оно всегда разное, но не увидела, что судьи как-то особенно к нам относятся.

— Тут даже не в том смысле, что вы из России, а в том, что приходит очень сильный конкурент, который сейчас будет отбирать медали и олимпийские лицензии.

— Даже если что-то у соперников такое было, то никто в лицо тебе не скажет об этом. Все были доброжелательны и так же боролись за медали и лицензии, как и мы. Всё как обычно.

— Как вам за этот период удалось сохранить необходимую форму и настрой, чтобы показывать такие высокие результаты по возвращении на международную арену?

— Это, наверное, больше заслуга тренерского состава. Они сделали нам план, который помог нам остаться в топе. Я как-то смогла сохранить настрой, нервы меня не победили. Но было волнительно. Чувствовалось, что соревновательный опыт немножко ушел. Мы в 2022-м привыкли драться только со своими и белорусскими спортсменками. Поэтому ты не понимал, чего от себя ждать, в какой ты форме и что сейчас сможешь сделать, когда выйдешь на корт. Но после того, как в первых боях делала всё то же, что и всегда, то понимала, что в принципе всё нормально.

— Олимпийская лицензия далась легко?

— Нет. Мы проходили полноценные сборы к отборочным стартам. На соревнованиях были неплохие девочки по сетке. Все больше меня. При этом почти со всеми встречалась впервые. Только за лицензию дралась с девочкой из 53 килограммов, поэтому там поспокойнее было, и понимала, что выиграю.

— Можешь оценить свою уверенность в момент, когда уже прошла квалификацию, что ты поедешь в Париж?

— Меня эти пару лет научили, чтобы не полностью погружаться, что точно еду, так как могут быть разные обстоятельства. Даже когда в 2023-м собирались на чемпионат мира, то пока мы не поехали, я не была уверенна, что будем там выступать. Так что по поводу Парижа доля сомнений тоже имелась. Наверное, она меня оберегла от каких-то психологических травм. Когда нам объявили, то, конечно же, я расстроилась, но не впала ни в какую депрессию.

— Ты узнала о недопуске на Олимпиаду из СМИ, верно?

— Да. Сначала ты этим новостям не доверяешь и относишься скептически. Но потом мы созвонились с личными тренерами, тренерами сборной и стало понятно, что это финальное решение.

— Причины объяснены не были. Какие видишь ты?

— Так как мы сейчас AIN — нейтральные индивидуальные спортсмены, — нашей федерации не ответили. Нам сказали, что могут написать спортсмены, и мы им скажем причину. Мы написали. Теперь ждем ответа. Не скажу, сколько времени прошло, но не отвечают.

— Вероятной причиной называют ваше участие в чемпионате мира среди военнослужащих. Думаешь ли ты так?

— Могу только за себя говорить. Скорее всего, да. Других причин не допускать я не вижу.

— После новостей о недопуске в Telegram-канале у тебя был спокойный пост. Ты написала в том числе следующее: «Внутри опустошение. Переживем. Пойду готовить мужу торт». Пережила?

— Скорее да, чем нет. Не могу сказать на 100%. Посмотрим, когда начнется Олимпиада. Думаю, что у меня всё равно будет переворачиваться всё внутри. Особенно, если стану смотреть свою весовую категорию. Даже если не буду смотреть, то всё равно увижу фотографии с боев и пьедестала. Наверное, в этот момент будет непросто из-за какой-то обиды и нереализованности. Всё-таки я готовилась и хотела выступить на Олимпиаде.

— Как думаешь, если бы у тебя не имелось серебра Токио-2020, то реакция на этот недопуск была бы тяжелее?

— Думаю, если бы это была моя первая Олимпиада, то расстроилась бы гораздо больше. Не сказать, что я сейчас не расстроилась. Но у меня есть моя медаль, которую никто не отберет, мой опыт, что я была на Олимпийских играх. Я это прочувствовала. Почти исполнила свою мечту. Без этого всего у меня бы сейчас мир рухнул.

Сейчас переключилась на радость

— Насколько понимаю, Олимпиаду в Токио ты считаешь одним из лучших событий в карьере и жизни. Не изменилось ли сейчас само отношение к Играм?

— Наверное, нет. Всё-таки я росла и воспитывалась на том, что Олимпиада — это цель, мечта и вершина карьеры. И до сих пор так считаю.

— Что чувствуешь, когда видишь, что ты не едешь на Олимпиаду, но на нее едет Джейд Джонсон (британская тхэквондистка, которая отказалась сдавать допинг-пробу, но после заключения психиатра избежала дисквалификации и была допущена до Игр. — «Известия»)?

— Это двойные стандарты. У меня к ней вообще никаких вопросов нет. Она крутая тхэквондистка. Наверное, лучшая из женщин в истории, имеющая две олимпийские медали. Однако ко всем нужно относиться равноценно, а не так, что кому-то можно всё, а кому-то ничего.

— Общаешься ли с иностранными спортсменками? Как они отреагировали на эту неоднозначную историю?

— Не знаю, как отнеслись другие. Наверное, все прочитали, у всех есть непонимание. Не должно быть так. Если они написали правила, то должны им следовать.

— Из твоих соцсетей понял, что ты смотрела мультфильм «Головоломка 2». Верно?

— Да. Мне очень понравился мультфильм.

— Там в том числе показывается, что в определенные периоды нашей жизни одна из эмоций становится главной. Какая эмоция в данный момент чаще управляет твоим пультом?

— Сейчас, наверное, больше на радость переключилась. Но месяц назад, когда это всё произошло, то печаль, тревожность, радость, гнев менялись в промежутке 30 минут. Тогда никто не был главным за пультом. На данный момент уже стабилизировала свое психическое состояние. Всё нормально.

— Какой ближайший план?

— На тех эмоциях и потрясениях, которые произошли, не делаю никаких планов. Пока что тренируюсь. Не так активно в этом месяце, как раньше, но продолжаю это делать.

— В вашем виде спорта часто успеха добиваются молодые спортсмены. Веришь ли ты в то, что у тебя будет еще одна Олимпиада?

— Здесь могу точно сказать, что нет. Как будто и время подошло, и мое стремление, мое желание, мои цели размыты в спорте, тем более в олимпийском. Поэтому не могу поставить какую-то цель (как, например, ту же Олимпиаду) и к ней двигаться. Не могу быть уверенной, что она будет для нас в 2028 году. Так всё нестабильно в этом мире, что я не готова оставаться еще на один цикл.

Михаил Кузнецов

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