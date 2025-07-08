Тхэквондо: техника, принципы и соревнования

«Тхэквондо стало менее жестким и более молодежным. Раньше им чаще занимались взрослые. Сейчас в этот спорт идет все больше детей. При этом очень сильно растет популярность тхэквондо в России. Появляются разные организации, проводится много соревнований, качественных мероприятий. Есть Кубок Северной Пальмиры, у которого уже статус кубка мира. На него приезжают спортсмены из разных стран — от семи до пятнадцати, в зависимости от года Кроме того, очень много регионов развивают тхэквондо, практически по всем уголкам страны», — подытожил Олег Криворук.