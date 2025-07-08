Тхэквондо: техника, принципы и соревнования

Уникальность тхэквондо — в акценте на удары ногами, системе поясов и воспитании характера через движение. В статье расскажем, как проходят тренировки, чем различаются направления WT и ITF, какие турниры будут в 2025 году и зачем стоит попробовать себя в этом виде единоборств.
Главное о тхэквондо
Тхэквондо — это не просто спорт, а образ жизни. Уникальное сочетание боевого искусства, спорта и философии самосовершенствования привлекает огромное число спортсменов по всему миру. Собрали для вас главные выводы по данной дисциплине:
1. Основные характеристики:
- это корейское боевое искусство с акцентом на удары ногами;
- философская система, включающая принципы уважения, дисциплины и самоконтроля;
- олимпийский вид спорта с 2000 года (версия WT).
2. Основные направления:
- ВТ (WT) — спортивное олимпийское тхэквондо с электронной системой судейства;
- ИТФ (ITF) — традиционное направление с элементами самообороны;
- ГТФ (GTF) — комбинированный стиль.
3. Система градации:
- 10 ученических степеней (гыпов);
- 9 мастерских степеней (данов) черного пояса;
- комплексные экзамены, включающие технику, спарринги и теорию.
4. Технические особенности:
- уникальные высокие и прыжковые удары ногами;
- различные форматы соревнований;
- формальные комплексы упражнений.
5. Преимущества занятий:
- физическое развитие: улучшение гибкости, координации и силы;
- психологическая польза: развитие уверенности и стрессоустойчивости;
- практическая самооборона.
Что такое тхэквондо
Тхэквондо — это корейское боевое искусство, которое направлено не только на спортивные достижения, но и на личностный рост. Даже название раскрывает саму суть: «тхэ» означает удары ногами, «квон» — руками, а «до» символизирует философский путь совершенствования. Главное отличие тхэквондо от других видов боевых искусств — акцент на ударах ногами. Приведем основные особенности тхэквондо:
1. Техника:
- основной акцент на ударах ногами;
- включает эффектные прыжковые удары и акробатические элементы;
- развивает скорость, гибкость и координацию.
2. Философская основа:
- воспитывает дисциплину и уважение;
- формирует характер через систему поясов;
- учит гармонии духа и тела.
3. Спортивная составляющая:
- признано олимпийским видом спорта;
- имеет четкие правила;
- развитая система градаций — от ученических до мастерских степеней.
Тхэквондо продолжает развиваться, сохраняя при этом свои корни и принципы. Это делает его не просто спортом, а настоящим образом жизни.
«Одно из неочевидных преимуществ тхэквондо в том, что оно направлено на развитие всех групп мышц. Когда выполняешь формальные комплексы, у тебя задействовано все тело. Спортсмен развивается разносторонне, и ему не нужно потом отдельно идти в зал и дорабатывать менее развитые части тела», — рассказывает Олег Криворук, президент Федерации тхэквондо «Чанг-Хон» Санкт-Петербурга. — А еще у тхэквондо есть уникальный выдох. Его даже прописывают врачи для лечения астмы.
История тхэквондо
Оно зародилось на основе древних корейских боевых практик, вобрав в себя элементы каратэ и современные методики. Основой стал «тхэккен» — традиционное искусство ножных ударов. После освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году начали активно возрождать национальные боевые традиции. Генерал Чхве Хон Хи сыграл ключевую роль в систематизации этих знаний. С 1955 года он считается основателем современной системы тхэквондо.
Развитие тхэквондо сопровождалось организационным разделением. В 1966 году генерал Чой Хон Хи основал Международную федерацию (ИТФ, International Taekwon-Do Federation), продвигавшую традиционный стиль. В 1973 году южнокорейские власти создали Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo, WT, ранее — WTF), сделав ставку на олимпийский спорт.
Благодаря WT тхэквондо вошло в программу Олимпиад (с 2000 года), а ИТФ сохранила акцент на боевую технику. Сегодня оба направления популярны: WT — в спорте, ИТФ — в традиционном обучении. Тхэквондо практикуют миллионы людей в более, чем двухстах странах.
В конце прошлого столетия появилась также Глобальная федерация тхэквондо (GTF, Global Taekwon-Do Federation), продвигающая смешанный стиль, включающий элементы WT и ITF.
Какие принципы лежат в основе тхэквондо
Тхэквондо — это не просто техника ударов и блоков, а целая система воспитания духа через тело. В его основе лежат пять ключевых принципов, которые каждый ученик осваивает вместе с физическими навыками:
1. Уважение. Этот принцип пронизывает всю практику — от обязательного поклона при входе в зал до отношения к сопернику на татами.
2. Честность. На тренировках и уж тем более на соревнованиях не получится обмануть — удар либо поставлен правильно, либо нет. Это учит принимать свои слабости и работать над ними.
3. Настойчивость. Падения и неудачи — часть пути, и истинный тхэквондист встает после каждого падения. Этот принцип особенно ярко проявляется при подготовке к экзаменам на новые пояса.
4. Самоконтроль — искусство управлять эмоциями. Настоящего мастера отличает умение сохранять хладнокровие в любой ситуации.
5. Неукротимый дух — готовность идти до конца, даже когда силы на исходе. Он формируется через преодоление — будь то последние минуты поединка или освоение новой сложной техники.
О том, как эти принципы влияют на обычную жизнь рассказал Олег Криворук:
«Принципы, которые лежат в основе тхэквондо, помогают и в обычной жизни. Если спортсмен ведет себя неправильно, тренер напоминает ему один из принципов — и поведение сразу становится более корректным. Дисциплина в тхэквондо — это фундамент всего».
Система поясов в тхэквондо
Система поясов отражает не только уровень технического мастерства, но и личностный рост спортсмена. Каждый цвет пояса символизирует определенный этап развития бойца — от чистоты и неопытности белого пояса до мудрости и мастерства черного.
В тхэквондо существует система ученических ступеней — гыпов. В системе WT (World Taekwondo) их обычно 10, в ИТФ — 9. Однако в некоторых школах возможны промежуточные уровни, поэтому число ступеней может варьироваться. Полосатые пояса (например, желтый с зеленой полосой) применяются в некоторых школах как промежуточные уровни, но не являются обязательной частью всех официальных систем.
1. Белый пояс (10 гып) — символ чистоты и потенциала. Новичок только начинает познавать основы.
2. Белый пояс с желтой полоской (9 гып).
3. Желтый пояс (8 гып) — цвет восходящего солнца. Ученик получает первые знания.
4. Желтый пояс с зеленой полоской (7 гып) — переходный этап в некоторых школах, символизирующий накопление энергии.
5. Зеленый пояс (6 гып) — цвет роста. Техника становится увереннее.
6. Зеленый пояс с синей полоской (5 гып) — этап активного развития.
7. Синий пояс (4 гып) — ученик начинает понимать философскую глубину тхэквондо.
8. Синий пояс с красной полоской (3 гып) — переход к более высокому уровню мастерства.
9. Красный пояс (2 гып) — символ опасности и зрелости. Носитель пояса демонстрирует мощную технику.
10. Красный пояс с черной полоской (1 гып) — подготовка к переходу в разряд мастеров.
Черный пояс (1−9 дан) — мастерская степень. Обладатель продолжает совершенствоваться всю жизнь. Черные пояса тоже имеют градацию — от 1 до 9 дана в ИТФ, и до 10 дана в WT. Чтобы получить 4-й дан, требуется около четырех лет тренировок после получения 3-го дана, а высшие степени (7−10 дан) присваиваются только за особые заслуги в развитии тхэквондо.
Каждая ступень требует в среднем от двух до шести месяцев интенсивных тренировок — в зависимости от возраста и требований школы. В детских группах может быть дольше.
Для перехода на следующий уровень необходимо сдать экзамен, включающий демонстрацию технических комплексов, спарринги, разбивание досок и теоретические знания философии тхэквондо.
Какие удары используют в тхэквондо: техника и секреты
Тхэквондо славится своей мощной и зрелищной ударной техникой, где более половины атак выполняются ногами. В отличие от многих других единоборств, здесь удары наносятся с большой амплитудой, часто в прыжке, что требует идеальной координации и гибкости.
В тхэквондо используются формальные комплексы движений. Эти формы состоят из связок ударов, блоков и перемещений, которые имитируют бой с несколькими противниками и развивают координацию, технику и внутреннюю концентрацию.
Перечислим основные элементы, которые делают тхэквондо уникальным.
Основные удары ногами
Удары ногами — это основа тхэквондо, сочетающая скорость, силу и точность.
1. Ап-чаги (прямой удар вперед) — осваивают с первых тренировок:
- выполняется подушечкой стопы;
- основная цель — солнечное сплетение или подбородок;
- секрет: удар идет от бедра, а не от колена.
2. Дольо чаги (круговой удар):
- один из главных ударов тхэквондо;
- наносится подъемом стопы;
- важно, чтобы вращение опорной ноги достигало 180 градусов.
3. Нерьо чаги (удар сверху вниз):
- напоминает удар топором;
- требует отличной растяжки;
- эффективен против высоких противников.
4. Твио чаги (удары в прыжке). Включает различные вариации:
- прыжковый круговой удар;
- удар с разворотом на 360°;
- двойной удар в прыжке.
Удары руками
Хотя тхэквондо делает акцент на ногах, техника рук здесь тоже важна.
1. Джируги (прямой удар кулаком):
- короткая амплитуда;
- кулак идет по прямой как в боксе;
- наносится передней рукой.
2. Момтон чириги (удар в корпус):
- часто идет в комбинации;
- особенно эффективен после подсечки.
Особенность тхэквондо — в его «двойных» ударах, когда одна нога выполняет два движения без опускания на землю. Например, сначала спортсмен бьет в корпус, затем в голову. Такие комбинации требуют долгих тренировок, но выглядят впечатляюще и часто решают исход боя.
Как проходят соревнования по тхэквондо: правила и форматы
Современные соревнования по тхэквондо построены на сочетании традиций и современных технологий. В олимпийском формате WT поединки проходят на восьмиугольной площадке, где спортсмены выступают в высокотехнологичных электронных жилетах и шлемах. Благодаря им автоматически ведется подсчет очков:
- 1 балл — удар рукой;
- 2 балла — удар ногой в корпус;
- 3 балла — круговой удар в корпус;
- 4 балла — удар в голову;
- 5 баллов — прыжковый удар в голову.
При этом запрещены:
- удары ниже пояса (в пах или по ногам);
- атаки в спину и затылок;
- толчки, захваты и подсечки;
- удары коленями, локтями или головой.
Этапы соревнований:
1. Взвешивание (за сутки до соревнований).
2. Жеребьевка (определение сетки).
3. Предварительные бои (отборочные).
4. Полуфиналы.
5. Финальные поединки.
6. Церемония награждения.
Отдельная категория — соревнования по разбиванию досок. В этом виде участники показывают не грубую силу, а идеальное владение техникой. Особенно впечатляют трюковые элементы, когда спортсмены разбивают несколько досок в прыжке или выполняют удары вслепую.
Судьи оценивают не только результат, но и качество исполнения. В спаррингах учитывается чистота техники, эффективность атак и тактическое превосходство. В технических дисциплинах важны точность, сила, баланс и выразительность движений.
И что крайне важно для популяризации тхэквондо, соревнования по нему производят сильное впечатление на зрителей.
«Показательные выступления с разбиванием досок, прыжками и акробатическими ударами — это очень зрелищно. Особенно в сочетании с динамичными спаррингами», — отмечает эксперт по тхэквондо Олег Криворук.
Какие федерации тхэквондо существуют
Современное тхэквондо развивается под эгидой сразу нескольких крупных федераций. Они отличаются не только правилами соревнований, но и техникой выполнения ударов и даже системой присвоения поясов. Давайте подробнее рассмотрим три основные структуры.
ВТ (в прошлом — ВТФ)
Всемирная федерация тхэквондо представляет олимпийскую версию этого вида спорта. Она была основана в 1973 году в Южной Корее. Отличительной чертой этого направления стало использование электронных жилетов и специальных носков с датчиками для объективного подсчета очков во время соревнований.
Также стоит выделить, что здесь ограничены удары руками. Разрешается наносить только прямые в корпус. Федерация уделяет особое внимание правилам и развитию тхэквондо как профессионального вида спорта. Во многом именно это и позволило ему войти в программу Олимпийских игр. Сегодня в федерацию входят национальные ассоциации 188 стран (число может меняться).
ИТФ
Международная федерация тхэквондо была создана в 1966 году самим генералом Чхве Хон Хи. До сих пор она сохраняет традиционный подход к обучению. В отличие от ВТ, здесь разрешены удары руками в голову, больше внимания уделяется самообороне и формальным комплексам. Спарринги проходят без электронных жилетов — оценку ведут судьи.
ГТФ
Глобальная федерация тхэквондо, основанная в 1990 году, представляет собой компромиссный вариант между ВТФ и ИТФ. Она сочетает элементы обеих систем, предлагая более гибкий подход к тренировочному процессу. Федерация сохраняет традиционные формы, но для поединков использует современные правила.
Какие чемпионаты по тхэквондо пройдут в 2025 году
Ежегодно проходит множество соревнований по тхэквондо, организованных различными федерациями и охватывающих все континенты. В 2025 году запланированы еще несколько значимых турниров и чемпионатов.
Международные чемпионаты:
- Чемпионат мира по тхэквондо (ВТ):
24—30 октября, Уси, Китай — главный турнир года среди взрослых спортсменов.
- Чемпионат мира по тхэквондо (ИТФ):
22—27 июля, Корнелья, Барселона, Испания (взрослые, юниоры и сеньоры).
Российские и региональные турниры. В течение года проходят турниры в различных городах (Тверь, Москва, Екатеринбург и др.). Например:
- «Кубок МШТ» — сентябрь, Москва;
- «Осенний старт» — октябрь, Москва;
- Кубок России — ноябрь, Екатеринбург.
Олимпийские игры. Следующий олимпийский турнир по тхэквондо состоится на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. В 2025 году олимпийских турниров по тхэквондо не проводится, однако этот вид спорта остается в программе Игр.
Почему стоит заниматься тхэквондо: польза и перспективы
Тхэквондо — не просто спорт, а универсальная система физического и духовного развития. Оно подходит для людей любого уровня подготовки, сочетая боевое искусство, спорт и философию личностного роста. Вот главные причины начать заниматься им:
1. Физическое развитие:
- улучшает гибкость, координацию и выносливость;
- развивает силу и скорость реакции;
- формирует правильную осанку и укрепляет мышцы корпуса.
2. Психологическая польза:
- повышает уверенность в себе;
- учит самоконтролю и дисциплине;
- развивает стрессоустойчивость.
3. Спортивные перспективы:
- возможность участия в соревнованиях (от локальных турниров до Олимпиады);
- перспективы тренерской или судейской карьеры;
- международные поездки и обмен опытом.
4. Самооборона и безопасность:
- эффективные техники защиты;
- умение оценивать опасные ситуации и постоять за себя;
- развитие инстинкта самосохранения.
5. Доступность и универсальность:
- подходит детям, подросткам и взрослым;
- разные стили (ВТ, ИТФ, ГТФ) на выбор;
- можно заниматься как профессионально, так и для себя.
Многие новички задаются вопросом, когда стоит начинать и есть ли верхняя граница. Президент Федерации тхэквондо «Чанг-Хон» Санкт-Петербурга Олег Криворук подчеркивает, что легче начинать в детстве, но заниматься можно почти в любом возрасте:
«Начинать лучше всего с трех — четырех лет. В этом возрасте занятия преимущественно строятся в игровой форме. С шести начинается уже более углубленное освоение тхэквондо, но пока все еще без спарринга. Акцент делается на отработке ударов, формировании базы для работы. Одно из преимуществ тхэквондо, что им можно заниматься практически в любом возрасте. Верхней планки нет. Именно таким оно и было задумано генералом Чхве Хон Хи. В любом возрасте человек может прийти и начать тренироваться. Во многих клубах создаются группы для пожилых спортсменов».
Мнение эксперта
В заключение мы также спросили, как изменилось тхэквондо за последнее время и насколько оно популярно в нашей стране:
«Тхэквондо стало менее жестким и более молодежным. Раньше им чаще занимались взрослые. Сейчас в этот спорт идет все больше детей. При этом очень сильно растет популярность тхэквондо в России. Появляются разные организации, проводится много соревнований, качественных мероприятий. Есть Кубок Северной Пальмиры, у которого уже статус кубка мира. На него приезжают спортсмены из разных стран — от семи до пятнадцати, в зависимости от года Кроме того, очень много регионов развивают тхэквондо, практически по всем уголкам страны», — подытожил Олег Криворук.