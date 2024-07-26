Открытие летней Олимпиады-80 в Москве: Брежнев на трибуне, обращение космонавтов, первое появление Мишки

В современной России никогда не проводились летние Олимпийские игры, а вот СССР принимал соревнования в 1980 году.

Помимо Москвы соревнования проходили в Таллине, Киеве Ленинграде, Минске и Мытищах. Главным же городом, конечно, была столица. Все основные мероприятия проходили там, в том числе и церемония открытия Игр.

Старт Олимпиаде был дан 19 июля 1980 года на стадионе имени Ленина (с 1992 года — «Лужники»).

В 16:00 перед зрителями и участниками мероприятия появился Леонид Брежнев — руководитель СССР. Прозвучал гимн страны.

Источник: ТАСС

После этого началась церемония. В начале по арене прошли артисты в древнегреческих нарядах. Все это действо сопровождалось тремя колесницами и олимпийскими кольцами, которые несли на себе молодые люди. Так организаторы показали связь с историей олимпийского движения.

Дальше на стадионе появились участники спортсменов. На Игры приехали представители 80 стран. Либерия была 81-й, но атлеты в соревнованиях не участвовали.

Источник: Роберт Максимов/ТАСС

Председатель оргкомитета «Олимпиада-80» Игнатий Новиков и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Майкл Килланин произнесли торжественную речь. Затем Брежнев объявил Игры открытыми.

К этому моменту на стадион прибыл олимпийский огонь. Его 3-кратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Виктор Санеев передал чемпиону Олимпиады по баскетболу Сергею Белову. Он и зажег огонь на трибуне, которая была «живым экраном». Люди со специальными табличками там выкладывали определенные изображения, которые постоянно сменяли друг друга.

К спортсменам обратились космонавты — Леонид Попов и Валерий Рюмин.

От имени спортсменов олимпийскую клятву произнес многократный олимпийский чемпион, гимнаст Николай Андрианов, а от имени судей — трехкратный олимпийский чемпион, борец вольного стиля Александр Медведь.

В развлекательной части церемонии артисты и спортсмены радовали зрителей танцами, акробатическими представлениями и различными фигурами, которые эффектно смотрелись при съемке с высоты. Появился на арене и талисман Олимпиады — мишка. По окончании праздника в небо было запущены воздушные шары.

Какой была церемония открытия Игр-80 можно посмотреть здесь ↓.

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И здесь ↓.

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