Легкая атлетика: спорт, доступный каждому

Особенно ценным Ольга считает психологический аспект: «Бег — это вид спорта, где приходится потерпеть и зачастую вытягивать волевыми усилиями, когда кажется, что все системы отказали, а ты еще не умер и даже продолжаешь бежать. Так у меня было на моем первом 15-километровом трейле: на очередной горке где-то в середине дистанции хотелось сдаться, но меня что-то двигало вперед к финишу. Помню, как представляла, что оказалась в тылу врага, и мне нельзя останавливаться, а нужно добраться до своих. И вот с такими мыслями я добралась до вершины горы, а там уже стало легче. В итоге я первой среди женщин пересекла финишную черту».