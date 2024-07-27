«Вопиющее неуважение». Маск резко высказался об Олимпийских играх

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал он.

Наблюдавшая за открытием Игр-2024 депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также выразила гнев по поводу церемонии. Ее возмутила безнадежная попытка восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры.

Кроме того на церемонии открытия произошло еще два казуса. Так, олимпийский флаг на повесили вверх ногами. А на параде спортсменов при прохождении лодки по Сене сборную Южной Кореи неверно объявили, назвав страну КНДР.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.