Олимпийский флаг: цвета колец, значение символа и краткая история

Этот символ с переплетенными кольцами известен на весь мир, но не все знают, что означает Олимпийский флаг и почему выбран такой дизайн.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Олимпийский флаг
Олимпийский флаг является одним из основных символов ИгрИсточник: Aerra Carnicom/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Олимпийский флаг часто объясняют упрощенно: кольца якобы соответствуют континентам, а цвета — регионам мира. В действительности в официальных документах такой привязки нет. Символ задуман как единая композиция из пяти колец и белого фона, и его параметры не меняются с момента утверждения в начале XX века.

Кратко по сути:

  • Олимпийский символ включает пять переплетенных колец.
  • Кольца расположены в два ряда: три в верхнем, два в нижнем.
  • Используются пять цветов: синий, желтый, черный, зеленый и красный.
  • Белый фон входит в официальный состав символа.
  • Цвета не распределены по конкретным континентам.
  • Проект разработан в 1913 году.
  • Право использования принадлежит Международному олимпийскому комитету.

Что символизируют кольца и цвета на олимпийском флаге

В официальном описании говорится о «единстве пяти континентов», однако конкретного распределения цветов по регионам не существует. Версия о том, что каждое кольцо закреплено за определенной частью света, относится к популярным интерпретациям, но не к нормативным положениям.

Количество колец — пять — связано с традиционным делением мира начала XX века на пять частей света. Идея состояла в том, чтобы отразить участие разных регионов в одном спортивном движении.

Цветовая схема также имеет историческое объяснение. В переписке Пьера де Кубертена указывалось, что сочетание шести цветов — пяти колец и белого фона — присутствовало на флагах всех государств того времени. Речь шла не о символике отдельных стран, а о создании знака, который не исключает ни одну из них.

Олимпийский флаг отражает идею объединения стран в рамках соревнований. Привязка отдельных цветов к конкретным регионам официально не предусмотрена.

История создания олимпийского флага

Идея символа появилась в 1913 году. Ее предложил Пьер де Кубертен — инициатор возрождения современных Олимпийских игр. Он разработал графическую композицию из пяти переплетенных колец и белого фона как визуальный знак олимпийского движения.

Пьер де Кубертен, которому принадлежит идея создания олимпийского флага
Пьер де КубертенИсточник: Agence Rol/Public Domain|commons.wikimedia

Впервые проект представили в 1914 году на Олимпийском конгрессе в Париже. Однако из-за Первой мировой войны Игры были отменены, поэтому официальный дебют флага состоялся позже — на Олимпиаде 1920 года в Антверпене.

С первым полотнищем связана документированная история. После Игр 1920 года флаг исчез. В 2000 году американский ветеран Хэл Хэйг Прист сообщил, что забрал его во время Олимпиады 1924 года в Париже, и вернул Международному олимпийскому комитету спустя 76 лет. Этот эпизод подтвержден МОК.

С момента создания композиция не менялась. Количество колец, их порядок и цветовая схема закреплены в Олимпийской хартии. Флаг поднимают на церемонии открытия Игр и передают представителям следующего города-организатора на закрытии.

Символ защищен правом. Использование его в коммерческих целях возможно только с разрешения Международного олимпийского комитета.

Вариации флага на разных олимпийских играх

Классическая версия символа не меняется более ста лет. Белый фон и пять колец в установленной цветовой последовательности — обязательный стандарт.

Однако в рамках конкретных Игр используются стилизованные эмблемы. Они могут:

  • интегрировать кольца в общий логотип Олимпиады;
  • менять пропорции графики в цифровых версиях;
  • сочетать символ с фирменной айдентикой города-организатора.

При этом официальный флаг олимпийских игр остается неизменным. Любые вариации касаются только дизайна сопутствующих материалов, но не самого флага как символа.

Список источников

1. International Olympic Committee. Olympic Charter. Lausanne: International Olympic Committee, February 2026.

