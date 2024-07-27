«Я в России не был года три. Про меня там забыли уже». Первые слова Сомова на Олимпиаде

Пловец Евгений Сомов — о своём старте на Олимпиаде-2024, реакции России и еде в Олимпийской деревне | Источник: Чемпионат.com

Первый из россиян на Олимпийских играх в Париже провёл свой первый старт, причём успешно! Пловец Евгений Сомов спокойно прошёл в полуфинал олимпийского турнира на дистанции 100 м брассом.

После заплыва Сомов поделился эмоциями с журналистами. Он рассказал о своих ощущениях от выступления на Играх в одиночестве, ответил на вопрос о реакции из России и прокомментировал еду для спортсменов на Играх.

— Если бы не получилось пройти в полуфинал, была бы трагедия?

— Я кайфую при любых раскладах, но, конечно, расстроился бы, если бы не попал в полуфинал. Но сегодня никто не вышел из 59 секунд. Всё нормально, я не устал, есть пара замечаний к самому себе по второй половине, но в общем и целом всё было хорошо. Уверен, что в финал можно проползать.

— Церемонию открытия вчера смотрели?

— Нет, не смотрел, отдыхал. У меня друзья ходили, но без меня.

— Как вообще впечатления от Олимпиады, от деревни?

— Мне всё нравится, я кайфую. Это мой первый раз, сравнивать не с чем. Мои друзья, которые были в Токио, говорят, что здесь лучше. Только говорят, что еда там была получше, там были суши. Я на них здесь тоже рассчитывал, но довольствуюсь круассанами (улыбается). В остальном только очереди немного длинные, а так всё нормально. Но организаторы всё решат.

— Вы поплывёте ещё 50 м вольным стилем?

— Я заявился на кроль 50 м, да. Мне сказали, что можно взять ещё одну дистанцию, я решил выбрать эту. Как вы знаете, я начал плавать только в январе, в планах плавать 100 и 200 м кроль и 100 и 200 м брасс. Поэтому это подготовка. Хочу попасть в полуфинал, посмотрим, что будет.

— Там ваш рекорд России хотят ратифицировать. Следите за этим?

— Нет, уже не слежу, отпустил ситуацию. Андрей Жилкин мне сказал, что рекорд не зарегистрируют, но Владимир Сальников вроде бы сказал, что могут и зарегистрировать. Пусть делают что хотят. У меня результат есть, было бы супер, если бы засчитали, если нет — ничего страшного. Они уже два месяца проверяют длину бассейна. Наверное, кто-то вылетел туда, ходит измеряет линейкой (улыбается). Не расстроюсь, если не засчитают.

— Тяжело ли быть здесь одному, без команды?

— Соревноваться действительно сложно, потому что я впервые выступаю в одиночку, это первое такое крупное соревнование, до этого я участвовал только в юниорских чемпионатах мира и Европы, предпочел бы быть здесь со своей командой, с коллективом, в одном здании, общаться. Но плавание — индивидуальный вид спорта. Я общаюсь с другими пловцами — Каспаром Корбо из Нидерландов, с ребятами из Бразилии, Молдавии и Германии.

— У вас тут родные есть?

— Да, мама тут, поддерживала меня сейчас с трибун. Классно!

— Она из России прилетела?

— Да, из Санкт-Петербурга прилетела пару дней назад.

— Это было сложно? В плане той же визы?

— У неё есть и американская виза, и европейская, ей ничего не надо было получать. Она у меня любит путешествовать.

— Вам не разрешили участвовать в церемонии открытия…

— Я бы в любом случае остался дома. Вчера шёл дождь, а сегодня мне надо было уже плыть. Я бы не пошёл на церемонию. Если захочу, посмотрю хайлайты. Я здесь не ради вечеринок, а ради плавания. Это сейчас для меня самое важное. Так что не сильно расстроился, что меня не пустили.

— Из России была какая-то реакция на то, что вы приехали сюда как нейтральный атлет?

— Мои друзья из России меня поддерживают, семья тоже. А в остальном никакой реакции не было. Я последний раз там был три-четыре года назад, давно уже. Думаю, они про меня уже немного позабыли (улыбается).

— Что скажете о нейтральной форме, о цветах?

— Цвета мне нравятся, классный цвет. И качество хорошее, мне нравится. Я выделяюсь в этой форме. И все мне так говорят.

— Когда вам выдали эту форму?

— В первый день, когда приехал в деревню, мне всё выдали — рюкзак, кроссовки, всё остальное. Униформа реально кайфовая, красивая, цвет тиффани.

— Вы первый из российских атлетов за 124 года, кто выступил на парижской Олимпиаде. Последний раз россияне были на ОИ в Париже в 1900 году.

— Я об этом не думал, но прикольно, да.