Кроль: техника быстрого плавания

Среди всех стилей плавания кроль заслуженно считают самым быстрым и при этом экономичным по энергозатратам. Его техника требует координации движений рук, ног и дыхания. В статье объясняем, что такое кроль, какие у него есть разновидности, как отработать правильную технику и с чего начать новичку.