В 14 лет — олимпийская чемпионка! Японская школьница взяла золото Парижа в скейтборде | Источник: Reuters

Что случилось

В воскресенье, 28 июля, в Париже были в том числе разыграны комплекты наград в женском скейтбординге в дисциплине «стрит» — на площадке с препятствиями, имитирующими городскую среду.

Весь пьедестал заняли несовершеннолетние спортсменки: золото выиграла 14-летняя японка Коко Есидзава (272,25 балла), серебро — ее 15-летняя соотечественница Лиз Акама (265,95), бронзу — 16-летняя представительница Бразилии Раисса Леал (253,37).

Она самая юная чемпионка в истории?

Есидзава установила национальный рекорд, но она даже не самая молодая золотая медалистка в истории олимпийского скейтборда. Впервые соревнования по этому виду спорта прошли на Олимпиаде-2020 в Токио, и тогда победу одержала японка Момидзи Нисия, которой на момент триумфа исполнилось всего 13 лет.

Но и Нисия не самая юная олимпийская чемпионка в истории летних Игр: в 1960 году золото в академической гребле взял 13-летний немец Клаус Церта, а в 1936 году в Берлине победила 13-летняя американская прыгунья в воду Марджори Гестринг. Последняя удерживает рекорд, потому что на момент успеха на Играх она была чуть моложе Церты и Нисии.

Почему вообще на Олимпиаде выступают подростки

Соревнования по женскому скейтбордингу в Париже еще не завершены. 6 августа пройдут состязания в дисциплине «парк» — это катание в бетонной чаше/боуле, которое берет свое начало от тренировок серферов в высохших бассейнах. Там тоже выступят юные спортсменки, включая самую молодую участницу Игр во Франции — 11-летнюю китаянку Чжэн Хаохао.

МОК не ограничивает возраст участников соревнований, поэтому федерации отправляют на Игры даже школьниц. В скейтбординге у них есть преимущество: чем легче райдер, тем ему проще выполнять сложные трюки. Поэтому этот вид спорта в последнее время нередко связывают с фигурным катанием, где вес атлета тоже играет существенную роль.