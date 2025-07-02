Академическая гребля: античный вид спорта в современных реалиях

В целом, академическая гребля использует те же принципы. И сегодня вы узнаете о том, каким путем эволюционировала данная дисциплина.
Что такое академическая гребля
Академическая гребля — это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены управляют лодками на скорость. Основная движущая сила — весла, которые закреплены в уключинах. Спортсмены в этой дисциплине сидят спиной по направлению движения. Так и пересекают финишную черту.
История развития академической гребли
Как вы уже поняли, спорт зародился давно. Первые упоминания гребли относятся к древнегреческим барельефам. А это 25 век до нашей эры! В Европе о гребле, как о спорте начали задумываться англичане. Произошло это в начале 16-го века. В то время на Темзе соревновались перевозчики пассажиров и грузов. В импровизированных гонках участвовали байдарки и лодки.
Первого официального турнира пришлось ждать еще порядка ста лет. В 1715 году состоялись соревнования имени актера Томаса Доджетта. Спустя всего три года гребля дошла и до России. Указом Петра I был учрежден первый гребной клуб «Невский флот». Правда, официальным видом спорта у нас в стране дисциплину признали уже при Александре II.
В 19-м веке появились регаты, ставшие мировой классикой. Речь идет о «Лодочной гонке» (регате «Оксфорд» — «Кембридж») и Хенлейской королевской регате. Они впервые прошли в 1829-м и 1839-м годах, соответственно.
В программу Олимпийских игр гребля вошла в 1896-м году. Долгие годы в дисциплине участвовали только мужчины. Женская гребля на Играх появилась на играх лишь в 1976-м году. Сегодня вид спорта хорошо развит в странах Западной Европы, США, России, Австралии, Румынии.
Виды академической гребли
Академическая гребля подразделяется на виды. Соревнования проходят среди мужчин и женщин. По типу гребка вид спорта может быть парным (это когда спортсмен держит по веслу в каждой из рук), либо распашным (в этом случае весло находится только с одной стороны от участника заплыва, который держит его двумя руками).
В программе Олимпиад участвуют однополые экипажи, на других соревнованиях возможны варианты. В 2024 году соревнования проходили в 14 классах:
- Одиночки — мужские и женские.
- Двойки парные — мужские и женские.
- Двойки распашные — мужские и женские.
- Двойки парные легкого веса — мужские и женские (будут исключены из программы следующих игр).
- Четверки парные — мужские и женские.
- Четверки распашные — мужские и женские.
- Восьмерки — мужские и женские.
В некоторых классах гребли необходим рулевой. Это дополнительный член команды, который задает ритм гребли и управляет рулем. Условно, капитан корабля. Он может управлять экипажами двоек, четверок или восьмерок. Вес рулевого ограничен. А если он слишком маленький, в лодку дополнительно кладут балласт.
Также имеются следующие классы гребли, которые не представлены на Олимпиадах:
- Одиночки легкого веса — мужские и женские.
- Четверки парные легкого веса — мужские и женские.
- Двойки распашные легкого веса — мужские и женские.
Правила проведения соревнований
Базовые правила академической гребли не такие сложные, как может показаться на первый взгляд. Вот основные моменты:
- Заплывы проходят на спокойной воде строго по прямой линии. При этом заходить на чужие дорожки лодкам разрешается, если помеха сопернику не создается. Хоть в шторм соревнования не стартуют, ветер и другие погодные изменения иногда сильно влияют на результат. Именно поэтому в гребле не фиксируются рекорды.
- Регламентируется и вес спортсмена. У женщин он не должен превышать 59 килограммов, у мужчин — 72,5.
- Дистанции заплыва могут быть разными: от 500 метров, до 160 километров. Но, если говорить о классических дистанциях, то для мужчин и женщин привычно расстояние 2000 метров. Юноши и девушки до 19 лет участвуют в заплывах на 2 километра и 1 километр. В соревнованиях юниоров до 17 лет можно встретить дистанцию 1500 метров. Минимальная трасса в 500 метров существует в младших категориях.
- Соревнования проходят в природных водоемах или же искусственно созданных гребных каналах. Ширина канала должна составлять 200 метров, а длина — 4000 метров. Глубина водоема при этом — 2 метра.
Как проходят соревнования по академической гребле
Классическая схема соревнований по академической гребле следующая: сначала участники проходят предварительные этапы. Далее проходит полуфинал, по результатам которого в финальный заплыв попадают шесть лучших экипажей.
По условиям проведения соревнования можно разделить на:
- Командные
- Личные
- Лично-командные
Старты подразделяются на общие и раздельные.
- Общий старт — это когда лодки стартуют одновременно. Как правило, используется на стандартных дистанциях, не превышающих 2000 метров.
- Раздельный старт — спортсмены стартуют с интервалами. Применяется на длинных дистанциях, при проведении гандикапов.
Финиш и определение времени:
- Дистанция считается пройденной, когда финишную линию пересекает специальный шарик, расположенный на носу лодки.
- Время прохождения трассы считается с момента команды: «Марш!», до момента финиша.
- Время фиксируется для каждого экипажа.
- При одновременном финише нескольких экипажей лучшего определяют с помощью технических средств. Если преимущества нет ни у кого, главный судья назначает повторную гонку для претендентов или предлагает решить спорную ситуацию жребием.
- Но в финальном заезде одновременный финиш не переигрывают. Спортсмены в этом случае получают одно место, медали
и т. д.
Инвентарь, оборудование и экипировка
Спортивная форма участников одной команды должна быть одинаковой. Ниже расскажем о том, что требуется надеть спортсмену:
- Майка или тенниска.
- Шорты (в прохладную погоду — спортивный костюм).
- Спортивный комбинезон (Если так больше нравится — допустимый вариант вместо шорт и майки).
- Кепка. Поможет не получить тепловой удар.
- Обувь.
Свои требования применяются к лодкам. Обычно они изготовлены из композитных материалов и эпоксидной смолы. Лодки для академической гребли могут отличаться в зависимости от их специализации.
- Лодки могут быть учебными или любительскими. Как правило, они шире и обладают более широкими бортами.
- Гоночные. У них узкие основания и низкие борта.
Отличаться транспорт может и по техническим характеристикам:
- Конструкция подножки должна с легкостью позволить спортсмену покинуть лодку без помощи рук, если она опрокинулась.
- На носу судна обязательно должен быть белый литой резиновый шарик и держатель для флюгарки.
Отдельные требования применяются к весу лодок:
- Вес рулевой четверки не должен превышать 51 кг.
- Вес двойки — 27 кг.
- Одиночка — 14 кг.
- Рулевая двойка — 32 кг.
- Четверка — 50 кг.
- Парная четверка — 52 кг.
- Рулевая восьмерка — 96 кг.
Размеры весел тоже регламентируются:
- Толщина лопаток распашных весел Толщина лопаток распашных весел в 3 мм от края по всему периметру должна быть не менее 5 мм, а у парных весел в 2 мм от края — не менее 3 мм.
- Лопасти весел на международных соревнованиях окрашивают в национальные цвета.
Как начать заниматься академической греблей
Академическая гребля является достаточно универсальным видом спорта, который подходит практически каждому человеку. Но свои подводные камни все же имеются. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы понять, насколько правильным станет для вас выбор этой дисциплины.
- Учитывайте возрастные особенности. Чем раньше начать тренировки — тем лучше. На первые занятия школьников берут уже в возрасте 10 лет. Но есть тренировки и для взрослых. Оптимальный диапазон возраста — от 10 до 60 лет.
- Проверьте ваше здоровье. У любых занятий есть противопоказания. У гребли это заболевания нервной системы, сердца, слабые кости и суставы.
- Оцените свои финансовые возможности. Гребля традиционно не самый бюджетный вид спорта. Гоночная лодка может стоить 50 тысяч евро, качественная форма — более 10 тысяч рублей. Однако, если вы житель Москвы — вам повезло. В столице страны функционируют пять государственных школ с необходимым оборудованием.
- Найдите ближайшую к вам секцию. Если вы готовы к тренировкам, можно записываться на занятия. Если у вас в городе есть доступ к открытой воде, то могут быть тренировки по гребле. Тут все зависит от города. В Санкт-Петербурге, например, условия для гребли практически идеальные.
Академическая гребля в России
В нашей стране дисциплина развивается под контролем Федерации гребного спорта России. Толчок в развитии гребли произошел в начале «нулевых», когда вид спорта стал получать адекватное финансирование. Во время президентского срока Дмитрия Медведева была учреждена Президентская регата для популяризации спорта. Следующий этап развития — Универсиада в Казани, к которой специально был построен Центр гребных видов спорта. Вузы страны начали проводить студенческие соревнования.
Наша страна имеет богатые традиции в спорте. Советские спортсмены регулярно составляли конкуренцию на международных турнирах. Россияне в новейшей истории тоже периодически боролись за медали. На Играх в Афинах наша мужская четверка стала лучшей. На Олимпиаде в Токио наши девушки завоевали два серебра. Но будет ли в ближайшее время резкий всплеск результатов в академической гребле, сказать сложно. Все-таки, российский спорт сегодня живет в условиях изоляции.
Какие чемпионаты по академической гребле пройдут в 2025 году
Ежегодно проходят престижные регаты. К ним можно отнести Хенлейскую королевскую регату, которая длится пять дней, а также регату по Темзе «Оксфорд — Кембридж». Первая в 2025 году запланирована на начало июля. А вторая завершилась в апреле. В период с 21 по 28 сентября состоится чемпионат мира по академической гребле. Местом проведения турнира станет Шанхай.
На внутренней арене престижных регат в этом году также хватает. Календарь соревнований по академической гребле в России включает в себя Псковскую регату, Коломенскую регату, Липецкую регату, Открытый чемпионат Беларуси, региональные соревнования. Полный список опубликован на сайте Федерации гребного спорта страны.
Почему стоит заниматься академической греблей: польза и перспективы
А теперь поговорим о приятном бонусе, ради которого часто и идут в спорт. Академическая гребля поможет укрепить ваше здоровье. Вот список плюсов регулярных занятий:
- Развиваются основные группы мышц: ноги, руки, спина.
- Создается позитивный эмоциональный фон.
- Укрепляется сердечно-сосудистая система.
- Улучшаются умственные способности и тактическое мышление.
- Организм закаляется.
- Улучшается ваша гибкость и подвижность.
Главное об академической гребле
Академическая гребля — это не просто спорт. Это большие древние традиции, которые сегодня нашли свое место во многих странах. Поэтому дисциплина точно стоит вашего внимания. И вот еще несколько аргументов в пользу гребли:
- Вид спорта, и правда, античный. Неудивительно, что в программу Олимпийских игр он входит с 1896-го года.
- Соревнования проходят в одиночных разрядах, двойках, четверках и восьмерках среди мужчин и женщин. Иногда частью экипажа является рулевой.
- Заплывы чаще всего проходят по прямой линии на спокойной воде. Спортсмены двигаются спиной вперед.
- Гонки могут проходить с общего и раздельного стартов. Первый вариант — классический.
- Для занятий вам потребуется форма: головной убор, майка, шорты, удобная обувь. Самое главное — лодка.
- Вид спорта не является дешевым. Поэтому оценивайте свои возможности.
- Травмоопасной гребля также не является. Но если у вас есть противопоказания по здоровью, задумайтесь о другой дисциплине.
- В России для гребли хорошо подходят крупные города вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Современный спортивный центр функционирует в Казани.