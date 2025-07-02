Академическая гребля: античный вид спорта в современных реалиях

Как вы уже поняли, спорт зародился давно. Первые упоминания гребли относятся к древнегреческим барельефам. А это 25 век до нашей эры! В Европе о гребле, как о спорте начали задумываться англичане. Произошло это в начале 16-го века. В то время на Темзе соревновались перевозчики пассажиров и грузов. В импровизированных гонках участвовали байдарки и лодки.