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Олимпийские виды спорта в 2025 году

Олимпийские игры давно перестали быть просто соревнованиями — это глобальное событие, которое отражает дух времени, технический прогресс и культурные особенности стран-участников. Программа игр постепенно меняется, добавляя актуальные дисциплины и пересматривая роль традиционных. В 2025 году организаторы, спортивные федерации и болельщики активно обсуждают, какие олимпийские виды спорта сохранят позиции, а какие уступят место новым.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Олимпийский флаг
Олимпийские игры — знаменательное событие для всего мираИсточник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Изменения в программе игр происходят не случайно. За каждым включением или исключением дисциплины стоят годы подготовки, лоббирования, споров и компромиссов. При этом важно не только сохранить дух олимпизма, но и соответствовать интересам современной аудитории. На этом фоне олимпийские виды спорта становятся зеркалом актуальных спортивных трендов и социальных сдвигов.

История Олимпийских игр

История Олимпийских игр началась в Древней Греции более двух с половиной тысяч лет назад. Первые документально подтвержденные соревнования состоялись в 776 году до н.э. в Олимпии и были приурочены к религиозному празднику в честь Зевса. Тогда в программу входило всего одно состязание — бег на один стадий (около 192 метров). Постепенно к нему добавлялись другие дисциплины: борьба, панкратион, метание диска и копья, гонки на колесницах. Эти игры проводились каждые четыре года и объединяли греческие города-государства, несмотря на постоянные войны.

Современная история Олимпиады началась в 1896 году благодаря инициативе барона Пьера де Кубертена. Тогда в Афинах собрались представители 14 стран, чтобы возродить античную традицию. С тех пор Олимпийские игры стали крупнейшим спортивным событием планеты. Программа соревнований регулярно пополняется новыми дисциплинами, чтобы отражать изменения в спортивной культуре и интересах зрителей. Например, в последние десятилетия к числу олимпийских видов спорта добавились BMX, скейтбординг и брейк-данс.

Какие виды спорта входят в программу Олимпийских игр

Программа Олимпийских игр делится на летнюю и зимнюю. Каждая из них включает десятки видов спорта, которые утверждаются Международным олимпийским комитетом (МОК). Список не является постоянным: он может меняться от одной Олимпиады к другой, в зависимости от множества факторов — от глобальной популярности дисциплины до политических и экономических соображений.

Летние виды спорта

Гимнастка на бревне
Гимнастика входила в программу всех летних Олимпиад с 1896 годаИсточник: Freepik

На летней Олимпиаде 2024 года в Париже соревновались в следующих видах спорта:

  • легкая атлетика;
  • плавание;
  • спортивная гимнастика;
  • художественная гимнастика;
  • велоспорт (трек, шоссе, BMX, маунтинбайк);
  • фехтование;
  • теннис;
  • настольный теннис;
  • бокс;
  • дзюдо;
  • ххэквондо;
  • борьба (вольная и греко-римская);
  • стрельба;
  • стрельба из лука;
  • академическая гребля;
  • гребля на байдарках и каноэ;
  • парусный спорт;
  • триатлон;
  • пляжный волейбол;
  • волейбол;
  • баскетбол;
  • баскетбол 3×3;
  • гандбол;
  • футбол;
  • регби-7;
  • гольф;
  • скейтбординг;
  • спортивное скалолазание;
  • серфинг;
  • бейсбол/софтбол;
  • брейк-данс (впервые включен в 2024 году).

Зимние виды спорта

Фигурное катание
Фигурное катание — один из самых зрелищных видов спортаИсточник: Freepik

Зимние Олимпийские игры охватывают дисциплины, которые проводятся на снегу или льду. В программу входят:

  • лыжные гонки;
  • горнолыжный спорт;
  • прыжки с трамплина;
  • лыжное двоеборье;
  • сноуборд;
  • фристайл;
  • биатлон;
  • бобслей;
  • скелетон;
  • санный спорт;
  • фигурное катание;
  • шорт-трек;
  • конькобежный спорт;
  • хоккей с шайбой;
  • керлинг.

Бывшие олимпийские виды спорта

Бейсбол
Бейсбол был исключен из олимпийских видов спорта из-за ограниченного охвата по странамИсточник: Freepik

Не все дисциплины, однажды включенные в Олимпийские игры, остаются в программе навсегда. Международный олимпийский комитет (МОК) регулярно пересматривает список, исключая те виды спорта, которые утратили актуальность, оказались сложными в организации или не соответствовали современным критериям. Ниже — виды спорта, которые были исключены, с пояснением причин:

  • Перетягивание каната — входило в программу с 1900 по 1920 годы, исключено из-за недостаточной международной федерации и снижения популярности.
  • Крокет — проводился только в 1900 году, исключен из-за низкой зрелищности и малого числа участников (всего один матч прошел с участием исключительно французов).
  • Крикет — участвовал в Олимпиаде 1900 года, но был исключен из-за организационных сложностей, малочисленности команд и длительности матчей. На тот момент турнир ограничился одной игрой между сборными Франции и Великобритании. Несмотря на мировую популярность, крикет оставался вне программы более ста лет, но вернется на Олимпиаду в 2028 году в формате T20.
  • Поло — был в программе с 1900 по 1936 год, исключен из-за сложности организации, дороговизны и низкой глобальной представленности.
  • Регби (в классическом формате) — участвовал в Олимпиадах 1900−1924 годов, исключен из-за трудностей с логистикой и отсутствия единой международной лиги на тот момент. Возвращен в виде регби-7.
  • Софтбол и бейсбол — входили в программу с 1996 по 2008 и были возвращены в 2020, но исключены после 2024 года из-за ограниченного охвата по странам и неустойчивого зрительского интереса.
  • Гольф и теннис — ранее исключались (теннис с 1928 по 1984, гольф — с 1904 по 2016) из-за разногласий между МОК и профессиональными лигами. Позже возвращены.
  • Лаун-теннис — историческая разновидность тенниса, исключен после 1924 года как устаревшая форма, не выдержавшая конкуренции с современным теннисом.
  • Моторные гонки — участвовали в Олимпиаде 1900 года, исключены из-за несоответствия духу Олимпиады (механическая помощь считалась противоречащей идее «честной физической борьбы»).
  • Стрельба по голубям — единожды проводилась в 1900 году, вызвала общественный резонанс и была признана неэтичной.
  • Офицерское пятиборье — проводилось в ранних Олимпиадах, позже утратило актуальность и было заменено на современное пятиборье, адаптированное к гражданскому спорту.

Каждое исключение — это результат комплексной оценки, в которой учитываются интересы спортсменов, зрителей и организаторов, а также развитие спорта на глобальном уровне.

Как вид спорта становится олимпийским

Это длительный и сложный процесс. Международный олимпийский комитет рассматривает множество критериев, прежде чем включить новый вид спорта в программу. Один из ключевых — наличие международной федерации, признанной МОК. Она должна объединять национальные организации как минимум на трех континентах и в 50 странах (для мужских дисциплин) или 35 странах (для женских).

Также оцениваются:

  • популярность среди молодежи;
  • универсальность (широкое географическое распространение);
  • соответствие олимпийским ценностям;
  • безопасность и этичность;
  • доступность условий для тренировок и проведения соревнований;
  • потенциал для телевидения и онлайн-трансляций.

МОК может включить дисциплину сначала в качестве демонстрационной, чтобы протестировать интерес зрителей и логистику. В последние годы приоритет получают виды спорта, которые легко воспринимаются молодежной аудиторией, требуют минимальной инфраструктуры и быстро развиваются по всему миру — например, скейтбординг или спортивное скалолазание.

Какие виды спорта могут войти в программу в будущем

Крикет
Крикет официально вернется на Олимпийские игры в 2028 годуИсточник: Freepik

Список олимпийских видов спорта не зафиксирован раз и навсегда — он отражает изменения в обществе, технологиях и массовых увлечениях. В последние годы МОК активно стремится сделать Олимпиаду ближе к молодежной аудитории, поэтому на первый план выходят динамичные, зрелищные и доступные дисциплины. Вот некоторые виды спорта, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на включение в будущие игры:

  • Электронный спорт (киберспорт) — набирает глобальную популярность, особенно среди молодежи. В 2023 году уже прошли виртуальные Олимпийские серии, и МОК продолжает тестировать формат. Основной барьер — отсутствие единой федерации и вопросы этики (насилие в некоторых играх).
  • Крикет — один из самых популярных видов спорта в мире, особенно в Индии, Пакистане, Великобритании, Австралии и странах Карибского региона. Несмотря на глобальную фан-базу, долгое время он оставался вне олимпийской программы из-за продолжительности матчей и разрозненности форматов. Однако в 2028 году крикет официально вернется на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе — в укороченной версии T20, которая длится около трех часов. Это решение МОК отражает стремление привлечь аудиторию Южной Азии и расширить охват трансляций. Крикет уже имеет мощную международную инфраструктуру, и его включение — важный шаг к глобализации Олимпийских игр.
  • Флорбол — разновидность хоккея в зале с пластиковым мячом. Особенно популярен в Северной и Восточной Европе, уже имеет международную федерацию и устойчивую структуру соревнований. Но пока не имеет достаточной глобальной популярности для Олимпиады.
  • Чирлидинг — признан МОК как потенциальный олимпийский вид спорта. Обладает высокой динамикой, массовостью и развитой системой международных соревнований.
  • Лакросс — древний вид спорта коренных народов Северной Америки. Современный лакросс популярен в США и Канаде, и сейчас ведется работа по глобализации дисциплины.
  • Кикбоксинг и ушу — боевые искусства, активно продвигаемые на международной арене. Ушу уже был представлен как показательный вид спорта.
  • Пляжный хандбол — модификация гандбола, отличающаяся высокой динамикой и зрелищностью. Получает все больше внимания со стороны международных организаций.
  • Шахматы — несмотря на отсутствие физической нагрузки, ведутся дебаты о возможности включения как «интеллектуального спорта», особенно в цифровую эпоху.

Процесс включения нового вида спорта может занять годы: от подачи заявки до дебюта на Олимпиаде проходит череда проверок, тестовых соревнований и согласований с национальными комитетами.

Интересные факты об олимпийских видах спорта

Олимпийские игры хранят немало удивительных историй и фактов — от необычных дисциплин прошлого до рекордов, которые сложно превзойти. Вот несколько из них:

  • в Олимпиадах 1900-х годов соревновались даже в таких дисциплинах, как рыбная ловля и стрельба по голубям, но они быстро были исключены;
  • самым титулованным олимпийцем остается американский пловец Майкл Фелпс, завоевавший 23 золотые медали;
  • женщины впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1900 году, но допускались не во все дисциплины;
  • скейтбординг и брейк-данс, ранее считавшиеся уличными субкультурами, стали официальными олимпийскими видами спорта;
  • самым возрастным олимпийским чемпионом был Оскар Сван из Швеции — он выиграл золото в стрельбе в возрасте 64 лет;
  • фехтование, легкая атлетика, гимнастика и плавание — единственные виды спорта, входившие в программу всех летних Олимпиад с 1896 года;
  • в 2021 году Олимпиаду в Токио впервые в истории проводили без зрителей — из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19;
  • на Зимних играх в 2018 году дебютировал биг-эйр в сноуборде — соревнование, где спортсмены исполняют трюки с огромных трамплинов.