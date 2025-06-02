Олимпийские виды спорта в 2025 году

История Олимпийских игр началась в Древней Греции более двух с половиной тысяч лет назад. Первые документально подтвержденные соревнования состоялись в 776 году до н.э. в Олимпии и были приурочены к религиозному празднику в честь Зевса. Тогда в программу входило всего одно состязание — бег на один стадий (около 192 метров). Постепенно к нему добавлялись другие дисциплины: борьба, панкратион, метание диска и копья, гонки на колесницах. Эти игры проводились каждые четыре года и объединяли греческие города-государства, несмотря на постоянные войны.