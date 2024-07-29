Знали, что у Месси есть золото Олимпиады? Лев Яшин тоже побеждал на Играх

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Южная Корея
4
2
1
1Япония
4
2
1
30Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Гребля академическая
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Греко-римская борьба
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Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
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Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Микст
10:15скороПневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация
Бадминтон. Женщины
10:20скороЖенщины. Парный разряд. Группа C
Бадминтон. Мужчины
10:20скороМужчины. Одиночный разряд. Группа C
Бадминтон. Микст
10:20скороМикст. Парный разряд. Группа A
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Полуфиналы E/F
Гребля академическая. Женщины
10:54скороОдиночка. Женщины. Полуфиналы E/F
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКристин ХименесМуна Дахук
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороТохар БутбульДрис Мессауд Редуан
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
11:00скороСтефан Бурманс / Йорик де ГротПабло Эррера / Адриан Гавира
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:00скороИрландияАвстралия
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороАртур МаргелидонБехруз Ходжазода
Бадминтон. Женщины
11:10скороЖенщины. Парный разряд. Группа C
Бадминтон. Микст
11:10скороМикст. Парный разряд. Группа A
Бадминтон. Мужчины
11:10скороМужчины. Одиночный разряд. Группа A
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороМарица ПеришичМанита Шреста Прадхан
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороИгор ВандткеРолдени де Оливейра
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороМариама КоромаЛиен Чэнь Лин
Гребля академическая. Мужчины
11:20скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
11:30скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороМария ЭсканоМариана Эстевес
10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Знали, что у Месси есть золото Олимпиады? Лев Яшин тоже побеждал на Играх

РИА Новости Спорт вспоминает именитых футболистов, становившихся победителями Олимпийских игр.

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Источник: AFP 2023

Лионель Месси

«Проклятие» Месси тянулось 13 лет, в которые вместились один проигранный финал чемпионата мира и три неудачи в решающих матча Кубка Америки. Тогда казалось, что золото Олимпиады 2008 года в Пекине, куда Лионель прилетал совсем юным, только подбирающимся к первому «Золотому мяча» форвардом, так и останется единственным успехом легенды со сборной.

На радость поклонников «величайшего» в 2021 году черная полоса закончилась… Что было дальше, вы сами прекрасно знаете.

«Выступление на Олимпийских играх было невероятным. Не столько из-за победы Аргентины, сколько из-за уникального опыта. Я провел отличное время в олимпийской деревне, встретил элитных атлетов из других видов спорта. Это было невероятно. Чемпионат мира по футболу — одно из самых важных событий. Но Олимпиада — это что-то особенное». (ESPN).

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Лев Яшин

Главный успех Льва Ивановича в составе советской сборной — победа на чемпионате Европы — 1960. Однако многие забывают, что за четыре года до этого единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч», становился победителем Олимпиады в Мельбурне. Отечественные футболисты без проблем добрались до финала, где была обыграна сборная Югославии.

Кстати, именно в 1956 году Пантеру включили в список номинантов впервые вручаемого «Золотого мяча» (голкипер в итоге стал пятым).

Неймар

В 2016 году футболисты сборной Бразилии впервые в истории завоевали золото Олимпиады, обыграв в финале домашних Игр в Рио-де-Жанейро немцев. Неймар стал главным героем того противостояния: сначала открыл счет, шикарно реализовав штрафной, а в серии пенальти нанес решающий удар.

Мне много чего хочется сказать, но пока не могу подобрать слова, — говорил олимпийский чемпион после церемонии награждения. — Просто хочу поблагодарить Бога, семью, друзей и товарищей. Были трудные моменты на турнире, когда мы подвергались критике, но мы ответили своим футболом. Это один из самых счастливых дней в моей жизни!" (Globoesporte).

По сей день тот успех остается для Неймара последним на международной арене (ни одной победы на Кубке Америки и золото домашнего Кубка конфедераций — 2013).

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Хосеп Гвардиола

Единственный тренер в истории, дважды оформивший требл два раза (с «Барселоной» и «Манчестер Сити»), был хорош и как футболист. Пеп в составе каталонцев стал многократным чемпионом Испании и обладателем Кубка чемпионов — со сборной же полузащитник удачно сыграл на домашних Олимпийских играх 1992 года, взяв золото турнира… Как раз в родной Барселоне.

Самюэль Это’о

Камерунец не пригодился Пепу в «Барсе», зато зажег в «Интере» и «Анжи». Была хороша легенда махачкалинского футбола и в сборной: Это’о установил множество индивидуальных достижений, вместе с тем пополнив коллекцию наград двумя Кубками африканских наций и золотом сиднейских Игр-2000. В финале против испанцев 19-летний нападающий сравнял счет и реализовал свой удар в серии пенальти.

Агуэро и Ди Мария

На заглавной фотографии статьи Месси позирует со своим верным другом, Серхио Агуэро. Как и Лео, на Играх в Пекине форвард забил два мяча.

Также в том составе «албиселесте» играл Анхель Ди Мария, который две недели назад попрощался со сборной, выиграв Кубок мира, два Кубка Америки… И золото Олимпиады-2008, на которой полузащитник забил единственный мяч в финале с Нигерией.

Малком и Клаудиньо

Успевшие пофеерить в РПЛ бразильцы увезли золотые медали с Олимпиады в Токио, которую перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Малком еще и забил победный гол в финале с Испанией! Сейчас он выступает в Саудовской Аравии вместе с Неймаром, а Клаудиньо пока только собирается сменить петербургский холод на бразильское солнце.

«Вышел на замену в дополнительное время, чувствовал себя отменно — пожалуй, это был мой лучший матч на Олимпиаде. Во втором экстра-тайме Антони сделал классную диагональ из глубины, я ускорился, выиграл забег у защитника — и отправил мяч в ворота. Долго еще буду вспоминать тот удар? Еще бы! Каждую ночь ложусь спать и никак не могу уснуть — все прокручиваю в голове тот момент. Это большое счастье, и я очень рад, что мой гол принес команде победу и золотую олимпийскую медаль».

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Ференц Пушкаш

Сборная Венгрии трижды брала золото олимпийского турнира по футболу. В 1952 году к первому успеху на Играх приложила руку легенда, игравшая в «золотой команде» на позиции левого инсайда.

Маскерано и Тевес

Сейчас Хавьер Маскерано возглавляет сборную Аргентины на парижских Играх и уже разносит Олимпиаду за сумасшедшую развязку матча с Марокко. А будучи футболистом он дважды побеждал на Играх в 2004 и 2008 годах — в итоге у него в активе два золота с национальной командой и пять (!) серебряных медалей на ЧМ и Копе.

К слову, на Играх-2004 восемь мячей забил соотечественник Маскерано Карлос Тевес.

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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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