Знали, что у Месси есть золото Олимпиады? Лев Яшин тоже побеждал на Играх

Лионель Месси

«Проклятие» Месси тянулось 13 лет, в которые вместились один проигранный финал чемпионата мира и три неудачи в решающих матча Кубка Америки. Тогда казалось, что золото Олимпиады 2008 года в Пекине, куда Лионель прилетал совсем юным, только подбирающимся к первому «Золотому мяча» форвардом, так и останется единственным успехом легенды со сборной.

На радость поклонников «величайшего» в 2021 году черная полоса закончилась… Что было дальше, вы сами прекрасно знаете.

«Выступление на Олимпийских играх было невероятным. Не столько из-за победы Аргентины, сколько из-за уникального опыта. Я провел отличное время в олимпийской деревне, встретил элитных атлетов из других видов спорта. Это было невероятно. Чемпионат мира по футболу — одно из самых важных событий. Но Олимпиада — это что-то особенное». (ESPN).

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Лев Яшин

Главный успех Льва Ивановича в составе советской сборной — победа на чемпионате Европы — 1960. Однако многие забывают, что за четыре года до этого единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч», становился победителем Олимпиады в Мельбурне. Отечественные футболисты без проблем добрались до финала, где была обыграна сборная Югославии.

Кстати, именно в 1956 году Пантеру включили в список номинантов впервые вручаемого «Золотого мяча» (голкипер в итоге стал пятым).

Неймар

В 2016 году футболисты сборной Бразилии впервые в истории завоевали золото Олимпиады, обыграв в финале домашних Игр в Рио-де-Жанейро немцев. Неймар стал главным героем того противостояния: сначала открыл счет, шикарно реализовав штрафной, а в серии пенальти нанес решающий удар.

Мне много чего хочется сказать, но пока не могу подобрать слова, — говорил олимпийский чемпион после церемонии награждения. — Просто хочу поблагодарить Бога, семью, друзей и товарищей. Были трудные моменты на турнире, когда мы подвергались критике, но мы ответили своим футболом. Это один из самых счастливых дней в моей жизни!" (Globoesporte).

По сей день тот успех остается для Неймара последним на международной арене (ни одной победы на Кубке Америки и золото домашнего Кубка конфедераций — 2013).

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Хосеп Гвардиола

Единственный тренер в истории, дважды оформивший требл два раза (с «Барселоной» и «Манчестер Сити»), был хорош и как футболист. Пеп в составе каталонцев стал многократным чемпионом Испании и обладателем Кубка чемпионов — со сборной же полузащитник удачно сыграл на домашних Олимпийских играх 1992 года, взяв золото турнира… Как раз в родной Барселоне.

Самюэль Это’о

Камерунец не пригодился Пепу в «Барсе», зато зажег в «Интере» и «Анжи». Была хороша легенда махачкалинского футбола и в сборной: Это’о установил множество индивидуальных достижений, вместе с тем пополнив коллекцию наград двумя Кубками африканских наций и золотом сиднейских Игр-2000. В финале против испанцев 19-летний нападающий сравнял счет и реализовал свой удар в серии пенальти.

Агуэро и Ди Мария

На заглавной фотографии статьи Месси позирует со своим верным другом, Серхио Агуэро. Как и Лео, на Играх в Пекине форвард забил два мяча.

Также в том составе «албиселесте» играл Анхель Ди Мария, который две недели назад попрощался со сборной, выиграв Кубок мира, два Кубка Америки… И золото Олимпиады-2008, на которой полузащитник забил единственный мяч в финале с Нигерией.

Малком и Клаудиньо

Успевшие пофеерить в РПЛ бразильцы увезли золотые медали с Олимпиады в Токио, которую перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Малком еще и забил победный гол в финале с Испанией! Сейчас он выступает в Саудовской Аравии вместе с Неймаром, а Клаудиньо пока только собирается сменить петербургский холод на бразильское солнце.

«Вышел на замену в дополнительное время, чувствовал себя отменно — пожалуй, это был мой лучший матч на Олимпиаде. Во втором экстра-тайме Антони сделал классную диагональ из глубины, я ускорился, выиграл забег у защитника — и отправил мяч в ворота. Долго еще буду вспоминать тот удар? Еще бы! Каждую ночь ложусь спать и никак не могу уснуть — все прокручиваю в голове тот момент. Это большое счастье, и я очень рад, что мой гол принес команде победу и золотую олимпийскую медаль».

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Ференц Пушкаш

Сборная Венгрии трижды брала золото олимпийского турнира по футболу. В 1952 году к первому успеху на Играх приложила руку легенда, игравшая в «золотой команде» на позиции левого инсайда.

Маскерано и Тевес

Сейчас Хавьер Маскерано возглавляет сборную Аргентины на парижских Играх и уже разносит Олимпиаду за сумасшедшую развязку матча с Марокко. А будучи футболистом он дважды побеждал на Играх в 2004 и 2008 годах — в итоге у него в активе два золота с национальной командой и пять (!) серебряных медалей на ЧМ и Копе.