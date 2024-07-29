Знали, что у Месси есть золото Олимпиады? Лев Яшин тоже побеждал на Играх
РИА Новости Спорт вспоминает именитых футболистов, становившихся победителями Олимпийских игр.
РИА Новости Спорт вспоминает именитых футболистов, становившихся победителями Олимпийских игр.
«Проклятие» Месси тянулось 13 лет, в которые вместились один проигранный финал чемпионата мира и три неудачи в решающих матча Кубка Америки. Тогда казалось, что золото Олимпиады 2008 года в Пекине, куда Лионель прилетал совсем юным, только подбирающимся к первому «Золотому мяча» форвардом, так и останется единственным успехом легенды со сборной.
На радость поклонников «величайшего» в 2021 году черная полоса закончилась… Что было дальше, вы сами прекрасно знаете.
«Выступление на Олимпийских играх было невероятным. Не столько из-за победы Аргентины, сколько из-за уникального опыта. Я провел отличное время в олимпийской деревне, встретил элитных атлетов из других видов спорта. Это было невероятно. Чемпионат мира по футболу — одно из самых важных событий. Но Олимпиада — это что-то особенное». (ESPN).
Главный успех Льва Ивановича в составе советской сборной — победа на чемпионате Европы — 1960. Однако многие забывают, что за четыре года до этого единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч», становился победителем Олимпиады в Мельбурне. Отечественные футболисты без проблем добрались до финала, где была обыграна сборная Югославии.
Кстати, именно в 1956 году Пантеру включили в список номинантов впервые вручаемого «Золотого мяча» (голкипер в итоге стал пятым).
В 2016 году футболисты сборной Бразилии впервые в истории завоевали золото Олимпиады, обыграв в финале домашних Игр в Рио-де-Жанейро немцев. Неймар стал главным героем того противостояния: сначала открыл счет, шикарно реализовав штрафной, а в серии пенальти нанес решающий удар.
Мне много чего хочется сказать, но пока не могу подобрать слова, — говорил олимпийский чемпион после церемонии награждения. — Просто хочу поблагодарить Бога, семью, друзей и товарищей. Были трудные моменты на турнире, когда мы подвергались критике, но мы ответили своим футболом. Это один из самых счастливых дней в моей жизни!" (Globoesporte).
По сей день тот успех остается для Неймара последним на международной арене (ни одной победы на Кубке Америки и золото домашнего Кубка конфедераций — 2013).
Единственный тренер в истории, дважды оформивший требл два раза (с «Барселоной» и «Манчестер Сити»), был хорош и как футболист. Пеп в составе каталонцев стал многократным чемпионом Испании и обладателем Кубка чемпионов — со сборной же полузащитник удачно сыграл на домашних Олимпийских играх 1992 года, взяв золото турнира… Как раз в родной Барселоне.
Камерунец не пригодился Пепу в «Барсе», зато зажег в «Интере» и «Анжи». Была хороша легенда махачкалинского футбола и в сборной: Это’о установил множество индивидуальных достижений, вместе с тем пополнив коллекцию наград двумя Кубками африканских наций и золотом сиднейских Игр-2000. В финале против испанцев 19-летний нападающий сравнял счет и реализовал свой удар в серии пенальти.
На заглавной фотографии статьи Месси позирует со своим верным другом, Серхио Агуэро. Как и Лео, на Играх в Пекине форвард забил два мяча.
Также в том составе «албиселесте» играл Анхель Ди Мария, который две недели назад попрощался со сборной, выиграв Кубок мира, два Кубка Америки… И золото Олимпиады-2008, на которой полузащитник забил единственный мяч в финале с Нигерией.
Успевшие пофеерить в РПЛ бразильцы увезли золотые медали с Олимпиады в Токио, которую перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Малком еще и забил победный гол в финале с Испанией! Сейчас он выступает в Саудовской Аравии вместе с Неймаром, а Клаудиньо пока только собирается сменить петербургский холод на бразильское солнце.
«Вышел на замену в дополнительное время, чувствовал себя отменно — пожалуй, это был мой лучший матч на Олимпиаде. Во втором экстра-тайме Антони сделал классную диагональ из глубины, я ускорился, выиграл забег у защитника — и отправил мяч в ворота. Долго еще буду вспоминать тот удар? Еще бы! Каждую ночь ложусь спать и никак не могу уснуть — все прокручиваю в голове тот момент. Это большое счастье, и я очень рад, что мой гол принес команде победу и золотую олимпийскую медаль».
Сборная Венгрии трижды брала золото олимпийского турнира по футболу. В 1952 году к первому успеху на Играх приложила руку легенда, игравшая в «золотой команде» на позиции левого инсайда.
Сейчас Хавьер Маскерано возглавляет сборную Аргентины на парижских Играх и уже разносит Олимпиаду за сумасшедшую развязку матча с Марокко. А будучи футболистом он дважды побеждал на Играх в 2004 и 2008 годах — в итоге у него в активе два золота с национальной командой и пять (!) серебряных медалей на ЧМ и Копе.
К слову, на Играх-2004 восемь мячей забил соотечественник Маскерано Карлос Тевес.