Eurosport отстранил комментатора за высказывания о женщинах
Британец Боб Баллард отстранен от работы на Олимпийских играх за проявление сексизма.
Британец Боб Баллард отстранен от работы на Олимпийских играх за проявление сексизма.
27 июля женская сборная Австралии одержала победу в эстафете 4×100 м вольным стилем.
«Женщины только что закончили. Вы знаете, какими бывают женщины, слоняются без дела, делают макияж», — сказал Боб Баллард. Работавшая с Баллардом Лиззи Симмондс назвала это высказывание возмутительным.
Как сообщает The Guardian. комментатор был отстранен телеканалом от дальнейшей работы на Олимпийских играх в Париже.
«Во время репортажа Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно удален из нашего списка комментаторов», — приводит источник заявление телеканала.
Команда Австралии выступала в составе Молли О'Каллаган, Шейны Джек, Эммы МакКеон и Мег Харрис. Это четвертое подряд золото Австралии в эстафете на Олимпиадах.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.