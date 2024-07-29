Eurosport отстранил комментатора за высказывания о женщинах

27 июля женская сборная Австралии одержала победу в эстафете 4×100 м вольным стилем.

«Женщины только что закончили. Вы знаете, какими бывают женщины, слоняются без дела, делают макияж», — сказал Боб Баллард. Работавшая с Баллардом Лиззи Симмондс назвала это высказывание возмутительным.

Как сообщает The Guardian. комментатор был отстранен телеканалом от дальнейшей работы на Олимпийских играх в Париже.

«Во время репортажа Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно удален из нашего списка комментаторов», — приводит источник заявление телеканала.

Команда Австралии выступала в составе Молли О'Каллаган, Шейны Джек, Эммы МакКеон и Мег Харрис. Это четвертое подряд золото Австралии в эстафете на Олимпиадах.