Eurosport отстранил комментатора за высказывания о женщинах

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Южная Корея
4
2
1
1Япония
4
2
1
30Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
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Гандбол
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Гребля академическая
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Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
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Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Микст
10:15скороПневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация
Бадминтон. Женщины
10:20скороЖенщины. Парный разряд. Группа C
Бадминтон. Мужчины
10:20скороМужчины. Одиночный разряд. Группа C
Бадминтон. Микст
10:20скороМикст. Парный разряд. Группа A
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Полуфиналы E/F
Гребля академическая. Женщины
10:54скороОдиночка. Женщины. Полуфиналы E/F
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКристин ХименесМуна Дахук
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороТохар БутбульДрис Мессауд Редуан
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
11:00скороСтефан Бурманс / Йорик де ГротПабло Эррера / Адриан Гавира
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:00скороИрландияАвстралия
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороАртур МаргелидонБехруз Ходжазода
Бадминтон. Женщины
11:10скороЖенщины. Парный разряд. Группа C
Бадминтон. Микст
11:10скороМикст. Парный разряд. Группа A
Бадминтон. Мужчины
11:10скороМужчины. Одиночный разряд. Группа A
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороМарица ПеришичМанита Шреста Прадхан
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороИгор ВандткеРолдени де Оливейра
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороМариама КоромаЛиен Чэнь Лин
Гребля академическая. Мужчины
11:20скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
11:30скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороМария ЭсканоМариана Эстевес
11:04 (мск), источник: Спорт Mail

Eurosport отстранил комментатора за высказывания о женщинах

Британец Боб Баллард отстранен от работы на Олимпийских играх за проявление сексизма.

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Источник: AFP 2023

27 июля женская сборная Австралии одержала победу в эстафете 4×100 м вольным стилем.

«Женщины только что закончили. Вы знаете, какими бывают женщины, слоняются без дела, делают макияж», — сказал Боб Баллард. Работавшая с Баллардом Лиззи Симмондс назвала это высказывание возмутительным.

Как сообщает The Guardian. комментатор был отстранен телеканалом от дальнейшей работы на Олимпийских играх в Париже.

«Во время репортажа Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно удален из нашего списка комментаторов», — приводит источник заявление телеканала.

Команда Австралии выступала в составе Молли О'Каллаган, Шейны Джек, Эммы МакКеон и Мег Харрис. Это четвертое подряд золото Австралии в эстафете на Олимпиадах.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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