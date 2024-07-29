Постановщик олимпийской церемонии в Сочи оценил открытие Игр в Париже

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РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже не учли важные моменты, которые составляют дух Игр, поэтому мероприятие не тронуло зрителей. Такое мнение высказал постановщик больших шоу Марко Балич, на счету которого 14 церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, включая Игры в Сочи в 2014 году, а также в Токио в 2021 году.

«Не хватало олимпийских символов, никакого внимания к спортсменам, не хватило эмоций, которые передает публика, ее реакция, которая должна быть концентрирована, но Париж слишком большой. Не было ощущения, что происходит что-то особенное», — сказал он в интервью Corriere della Sera.

По его мнению, проведение церемонии в городе — идея хорошая: «выйти за границы стадиона, обнять город», поэтому особенно жаль, что «ее воплощение не удалось». «Годами мы создаем масштабные шоу, но есть определенный протокол формальностей, которому необходимо следовать», — прокомментировал он тезис о том, что парижская церемония должна была стать «революционной». По мнению постановщика, можно затрагивать и тему защиты прав человека, но другими способами. «Режиссер — хореограф, он много думал о хореографии, которая была прекрасная, но были упущены многие другие важные аспекты», — заключил Балич.