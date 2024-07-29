Экс-игрок НБА на Играх в Париже соревнуется в пляжном волейболе

29 июля Чейз Бадингер вместе с Майлзом Эвансом стартовал с победы на турнире по пляжному волейболу. В двух сетах со счетом 21:14, 21:11 были обыграны французы Юссеф Кру и Арно Готье-Рат.

Бадингер в 2006 году вместе с Кевином Дюрантом получил звание MVP Матча звезд американской баскетбольной школьной лиги. В 2009 году он был выбран «Детройтом» под 44-м номером.

В общей сложности Бадингер провел семь сезонов в НБА, играя за «Хьюстон», «Миннесоту», «Индиану» и «Финикс». Также легкий форвард поиграл и в Европе — за испанскую «Басконию».

В 2017 году американец принял решение закончить баскетбольную карьеру и стал выступать в пляжном волейболе. В 36 лет Бадингер дебютировал на Олимпийских играх.