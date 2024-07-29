Замбийка вошла в историю Олимпиады. Вернулась спустя 16 лет в роли футболистки

Рэйчел Начула на Олимпиаде-2024 в Париже вписала свое имя в историю Замбии, да и всего движения.

Спортсменке удалось стать участницей Игр в двух олимпийских видах спорта. Не одновременно на одном турнире, конечно, но все равно круто.

В 2008 году Начула еще была легкоатлеткой. Она специализировалась в беге на 400 м. Ей удалось стать третьей на чемпионате Африки, поучаствовать в крупных международных турнирах и доехать до Олимпиады в Пекине. Там она вылетела в полуфинале.

«Я была счастлива быть частью Олимпиады [в 2008 году] и бегать с такими спортсменами, как Саня Ричардс, Эллисон Феликс… это было потрясающе!» — признавалась она пресс-службе МОК.

Источник: Stu Forster/Getty Images

После Игр еще какое-то время Начула побегала, а потом вспомнила, что когда-то очень любила футбол. Еще в детстве она мечтала посвятить себя этому виду спорта, но родители были не в восторге. Все изменилось в 2013-м, когда Рэйчел потеряла маму.

— Я решила, что должна что-то делать, и занялась спортом из-за необходимости зарабатывать деньги.

За несколько лет Начула доросла до основной сборной, стала лучшим бомбардиром и начала мечтать об Олимпиаде. В Токио-2020 ее не взяли, а вот к Парижу получилось попасть на турнир.

Начало для Замбии вышло не самым лучшим. Матч австралийкам футболистки проиграли — 5:6.