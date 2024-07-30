Возможно, самые эффектные кадры Олимпиады в Париже: видео

На кадрах, сделанных фотографом Жером Бруйе, запечатлен Медина, празднующий победу в ⅛ финала с олимпийским рекордом. Спортсмен за одну попытку получил от судей 9,90 балла, что ранее никому не удавалось. Серфинг вошел в программу Олимпийских игр в Токио.

«Я счастлив, потому что у меня было много волн и потому что условия были очень хорошими, и нечасто выпадает возможность покататься на таких волнах. Их трудно получить, поэтому нужно извлекать максимум пользы из любого момента.



Теперь я расслаблюсь, высплюсь и буду ждать следующего раунда. Надеюсь, условия будут такими же. Это было невероятно. Пора начинать все сначала и идти шаг за шагом», — приводит слова Медины пресс-служба МОК.