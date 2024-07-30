Возможно, самые эффектные кадры Олимпиады в Париже: видео
На фото и видео запечатлен бразильский серфингист Габриэл Медина во время олимпийских соревнований на Таити.
На фото и видео запечатлен бразильский серфингист Габриэл Медина во время олимпийских соревнований на Таити.
На кадрах, сделанных фотографом Жером Бруйе, запечатлен Медина, празднующий победу в ⅛ финала с олимпийским рекордом. Спортсмен за одну попытку получил от судей 9,90 балла, что ранее никому не удавалось. Серфинг вошел в программу Олимпийских игр в Токио.
«Я счастлив, потому что у меня было много волн и потому что условия были очень хорошими, и нечасто выпадает возможность покататься на таких волнах. Их трудно получить, поэтому нужно извлекать максимум пользы из любого момента.
Теперь я расслаблюсь, высплюсь и буду ждать следующего раунда. Надеюсь, условия будут такими же. Это было невероятно. Пора начинать все сначала и идти шаг за шагом», — приводит слова Медины пресс-служба МОК.
Габриэл Медина вышел в ¼ финала, где встретится со своим соотечественником Жуаном Чианкой.
Напомним, что серфингисты соревнуются на Олимпиаде на острове Таити в Теахупоо. Спортсмены должны разыграть комплекты наград завтра, 31 июля.
Ранее стало известно, что женские соревнования по серфингу перенесли из-за плохой погоды.
Олимпийские игры завершатся 11 августа.