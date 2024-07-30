Возможно, самые эффектные кадры Олимпиады в Париже: видео

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
6
2
4
2Франция
5
8
3
38Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
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Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Николя Гестин
Адам Берджесс
Матей Бенюш
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Франция
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Джаггер Итон
Найджа Хьюстон
Результаты
Расписание событий
Гребля академическая. Мужчины
12:40скороЧетверка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороЭмма НаварроЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороДонна ВекичКоко Гауфф
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороДжек ДрейперТэйлор Фритц
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороНуну Боржеш / Франсиско КабральДоминик Кепфер / Ян-Леннард Штруфф
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороГаэль Монфис / Эдуар Роже-ВассленКевин Кравиц / Тим Пюц
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
13:00скороТомас ЧироАндрес Эрнандес Вера
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороМария Камила Оссорио СерраноДэниэлл Коллинз
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороАнгелик КерберЛейла Фернандес
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
13:13скороАнтти ТекониемиТай Ю-Хсуань
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороЛи ДжунхванСаги Муки
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороАльфа Умар ДжалоШарофиддин Болтабоев
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
13:26скороАнна Луиза Слиатчикас КаэтаноЗана Пинтарич
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
13:39скороАлександра МирчаСиакера Машаих
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
13:45скороВеликобританияНидерланды
Стрельба из лука. Мужчины
13:52скороМужчины. Личное первенство. 1/16 финала
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
14:00скороСШАГермания
Стрельба из лука. Женщины
14:05скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Бокс. Женщины. 1/16 финала
14:08скороМарселат СакобиСитора Турдыбекова
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:15скороИрландияИндия
13:14 (мск), источник: Спорт Mail

Возможно, самые эффектные кадры Олимпиады в Париже: видео

На фото и видео запечатлен бразильский серфингист Габриэл Медина во время олимпийских соревнований на Таити.

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Источник: AFP 2023

На кадрах, сделанных фотографом Жером Бруйе, запечатлен Медина, празднующий победу в ⅛ финала с олимпийским рекордом. Спортсмен за одну попытку получил от судей 9,90 балла, что ранее никому не удавалось. Серфинг вошел в программу Олимпийских игр в Токио.

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«Я счастлив, потому что у меня было много волн и потому что условия были очень хорошими, и нечасто выпадает возможность покататься на таких волнах. Их трудно получить, поэтому нужно извлекать максимум пользы из любого момента.

Теперь я расслаблюсь, высплюсь и буду ждать следующего раунда. Надеюсь, условия будут такими же. Это было невероятно. Пора начинать все сначала и идти шаг за шагом», — приводит слова Медины пресс-служба МОК.

Габриэл Медина вышел в ¼ финала, где встретится со своим соотечественником Жуаном Чианкой.

Напомним, что серфингисты соревнуются на Олимпиаде на острове Таити в Теахупоо. Спортсмены должны разыграть комплекты наград завтра, 31 июля.

Ранее стало известно, что женские соревнования по серфингу перенесли из-за плохой погоды.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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