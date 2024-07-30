Сборная Канады обыграла Австралию на Олимпиаде в Париже

Канадские баскетболисты выиграли австралийцев со счетом 93:83 (26:28, 19:21, 27:21, 21:13). Самым результативным в составе победителей стал защитник Ар Джей Барретт. Он набрал 24 очка, сделал семь подборов и отдал пять передач. В составе сборной Австралии самым результативным стал Джош Гидди. На его счету 19 очков, семь подборов и шесть передач.

Сборная Канады занимает первое место в группе А. В следующем туре канадцы встретятся со сборной Испании.

Ранее сборная Испании вырвала победу в матче с Грецией. Испанцы переиграли греков со счетом 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21). Результат определился в самой концовке встречи.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. На соревнования в нейтральном статусе приехали 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.