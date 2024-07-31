Триатлонистка из Швеции: Вода в Сене отвратительно пахнет
Тильда Монссон раскритиковала организацию соревнований на Олимпиаде в Париже.
Тильда Монссон раскритиковала организацию соревнований на Олимпиаде в Париже.
31 июля прошли соревнования по триатлону среди женщин. Соревнования были перенесены на один день из-за плохого качества воды в Сене.
«Качество воды далеко не лучшее, это чувствуется. Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после всего этого. До первого буя была настоящая битва. То же самое, что оказаться в стиральной машине: все только дрались, все время было очень жарко, царил хаос, девчонки просто кричали. Все время было не по себе. Я еще никогда не была на такой жесткой гонке», — приводит слова Монссон шведская газета Expressen.
Победу одержала Кассандра Богран из Франции, которая на шесть секунд опередила швейцарку Жюли Деррон. Тройку призеров замкнула британская триатлонистка Бет Поттер, отставшая от Богран на 15 секунд.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.