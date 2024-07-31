Триатлонистка из Швеции: Вода в Сене отвратительно пахнет

«Качество воды далеко не лучшее, это чувствуется. Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после всего этого. До первого буя была настоящая битва. То же самое, что оказаться в стиральной машине: все только дрались, все время было очень жарко, царил хаос, девчонки просто кричали. Все время было не по себе. Я еще никогда не была на такой жесткой гонке», — приводит слова Монссон шведская газета Expressen.