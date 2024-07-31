Гватемала завоевала первую в истории золотую олимпийскую медаль

Адриана Руано Олива стала олимпийской чемпионкой в дисциплине трап. Представительница Гватемалы установила олимпийский рекорд, успешно поразив 48 мишеней из 50 в финале соревнований. Предыдущий рекорд составлял 43 попаданий и был установлен в Токио словачкой Зузаной Рехак-Штефечковой.

Это третья олимпийская медаль для Гватемалы и первая золотая. В 2012 году в Лондоне Эрик Баррондо стал серебряным призером в спортивной ходьбе на 20 километров. А бронзовую медаль в Париже-2024 также в стендовой стрельбе завоевал Жан-Пьер Броль.