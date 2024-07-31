Гватемала завоевала первую в истории золотую олимпийскую медаль

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
6
2
2Австралия
7
4
3
48Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
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Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Елена Лилик
Эви Лейбфарт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Аи Цунода-Роустант
Михаэла Поллерес
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Групповой этап
18:00скороСШАСербия
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
18:00скороМанилка БатраМиу Хирано
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороЯпония (олимп.)Нигерия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороБразилия (олимп.)Испания (олимп.)
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
18:00скороДарко ЙоргичЛинь Юньжу
Баскетбол. Мужчины. Группа C
18:15скороПуэрто-РикоСербия
Бокс. Женщины. 1/8 финала
18:22скороБайсон МаниконДавина Мишель
Гимнастика спортивная. Мужчины
18:30скороМногоборье. Мужчины. Финал
Бокс. Женщины. 1/4 финала
18:38скороМария Хосе ПаласиосВу Шин Йи
Бокс. Женщины. 1/4 финала
18:54скороКелли ХаррингтонАнжи Паола Вальдес Пана
Теннис. Женщины. 2-й круг
19:00скороЛюдмила Киченок / Надежда КиченокДэниэлл Коллинз / Дезире Кравчик
Теннис. Микст. 1/4 финала
19:00скороКатержина Синякова / Томаш МахачКеи Нисикори / Эна Сибахара
Водное поло. Женщины. Группа B
19:30скороИталияСША
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
19:35скороЛатвияНидерланды
Гандбол. Мужчины. Группа B
20:00скороФранцияЕгипет
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороКарлос Алькарас / Рафаэль НадальРаджив Рам / Остин Крайчек
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороЗамбия (олимп.)Германия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороАвстралия (олимп.)США (олимп.)
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
20:05скороСербияКитай
Фехтование. Мужчины
20:30скороМужчины. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место
17:49 (мск), источник: Спорт Mail

Гватемала завоевала первую в истории золотую олимпийскую медаль

Историческое достижение покорилось выступающей в стендовой стрельбе Адриане Руано Оливе.

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Источник: Reuters

Адриана Руано Олива стала олимпийской чемпионкой в дисциплине трап. Представительница Гватемалы установила олимпийский рекорд, успешно поразив 48 мишеней из 50 в финале соревнований. Предыдущий рекорд составлял 43 попаданий и был установлен в Токио словачкой Зузаной Рехак-Штефечковой.

Серебро Олимпийских игр в трапе завоевала итальянка Станко — 40 попаданий, бронза — у австралийки Пенни Смит.

Это третья олимпийская медаль для Гватемалы и первая золотая. В 2012 году в Лондоне Эрик Баррондо стал серебряным призером в спортивной ходьбе на 20 километров. А бронзовую медаль в Париже-2024 также в стендовой стрельбе завоевал Жан-Пьер Броль.

Париж, Франция. Стендовая стрельба. Трап. Женщины.

  1. Адриана Руано Олива (Гватемала).
  2. Сильвана Мария Станко (Италия).
  3. Пенни Смит (Австралия).

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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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