Спортивная ходьба: правила, техника и советы для начинающих

История спортивной ходьбы началась в XIX веке в Англии — именно там прошли первые соревнования для скороходов, и тогда они рассматривались как состязания на выносливость. В начале XX века спортивную ходьбу внесли в олимпийскую программу. Сегодня во всем мире атлеты участвуют в соревнованиях разного уровня на дистанциях от 3 до 50 км на стадионах и открытых трассах.