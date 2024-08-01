Чудовищный фол и красная для Месси от женского футбола. Марта влетела шипами в голову соперницы и разрыдалась | Источник: Reuters

Что случилось

На Олимпиаде в Париже завершен групповой этап в футбольных турнирах. На соревнованиях среди женщин в последнем туре решалась судьба Бразилии, которая рисковала не выйти из группы с Испанией, Японией и Нигерией. В финальный игровой день южноамериканская команда встречалась с европейской, и испанки победили со счетом 2:0. Из-за этого Бразилия финишировала третьей, но все равно вышла в плей-офф как одна из двух лучших сборных, занявших третьи места.

Главное событие матча произошло в добавленное к первому тайму время при счете 0:0 — форвард бразильянок Марта совершила безрассудный фол: высоко подняла ногу и шипами влетела в голову защитника Ольги Кармоны. Удар прошелся по касательной, поэтому пострадавшая избежала травмы и доиграла матч. Но норвежский судья Эспен Эскос моментально достал красную карточку и удалил Марту.

Кто она такая

38-летняя Марта — легенда бразильского и мирового женского футбола. Она удерживает рекорд по числу голов за сборную Бразилии (119), а также по числу забитых мячей как на мужских, так и на женских чемпионатах мира (17). Нападающая стала первой в футболе, кто забивал на пяти различных чемпионатах мира (рекорд повторили Кристин Синклер и Криштиану Роналду).

Марта признавалась ФИФА лучшим игроком года шесть раз — рекорд среди женщин. Среди командных достижений бразильянки — серебро чемпионата мира (2007) и два вторых местах на Олимпиадах (2004 и 2008). Игры в Париже — шестые в карьере нападающей. Предыдущий матч с Японией стал для нее двухсотым в футболке сборной Бразилии.

Как она отреагировала

Марта сразу после фола поняла, что сделала, поэтому не стала спорить с решением арбитра. Уходя с поля, форвард заплакала. В меньшинстве Бразилия пропустила два мяча, и Испания победила.

Реакция Марты объяснима, так как она никогда не брала трофей со сборной, а весной 2024 года объявила о завершении международной карьеры после соревнований во Франции.

Из-за дисквалификации Марта пропустит четвертьфинал, в котором Бразилия встретится с хозяйками турнира. Если южноамериканская команда в итоге вылетит, то матч с Испанией окажется последним в международной карьере Марты, а жесткий фол — финальным действием в желтой футболке.

Матч ¼ финала женского олимпийского турнира Франция — Бразилия пройдет 3 августа в Нанте.