Нидерландская триатлонистка назвала отвратительной воду в Сене

Напомним, 31 июля прошли соревнования по триатлону среди женщин и мужчин. Соревнования среди мужчин были перенесены на один день из-за плохого качества воды в Сене. Также спортсменам не удалось провести тренировочные заплывы перед стартом.

«Заплыв в Сене был просто отвратительным. Посмотрим, станет ли мне плохо. Я действительно наглоталась много воды», — приводит слова Кламер, занявшей 14-е место в триатлоне, телеканал RTL.

Также Кламер отметила проблему с течением.

«Всем хотелось плыть посередине в одну сторону и ровно у стены в другую сторону. Это привело к большому числу контактов в воде. Плечи, ноги, ступни… Меня едва не оттащили назад. Позади меня из воды вышло много спортсменок, которые на самом деле быстрее. Плавание было настоящей лотереей», — добавила Рэйчел Кламер.

Другая триатлонистка из Нидерландов Майя Кингма, занявшая седьмое место, высказалась о прошедшем старте.

«Очень жаль, что организаторы так рискуют на крупнейшем мероприятии в мире. Рада, что соревнования по триатлону прошли, но выступать под таким напряжением вновь я бы не стала», — приводит слова Кингмы телеканал NOS.

На старт женского триатлона вышли 55 спортсменок. Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала француженка Кассандра Богран. 27-летняя Богран преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты и 55 секунд и стала первой француженкой, которая выиграла олимпийское золото в триатлоне. Богран на шесть секунд опередила швейцарку Жюли Деррон. Тройку призеров замкнула британка Бет Поттер, отставшая от победительницы на 15 секунд.