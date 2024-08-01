Новозеландки завоевали золото Олимпиады в академической гребле
Брук Френсис и Люси Спурс пришли к финишу первыми в соревнованиях двоек-парных.
Брук Френсис и Люси Спурс пришли к финишу первыми в соревнованиях двоек-парных.
Новозеландская двойка Брук Френсис и Люси Спурс одержала победу в академической гребле на Олимпиаде-2024. В финале девушки показали время 6 минут 50,45 секунды.
Серебряные медали турнира завоевали румынки Анкуца Боднар и Симона Радиш (6.50,69), бронзовые награды — Матильда Ходжкинс-Бирн и Ребекка Уайлд (Великобритания, 6.53,22).
Френсис и Спурс на Играх в Токио завоевали серебряные медали, уступив как раз дуэту из Румынии Боднар и Радиш.
Это второе золото для Новой Зеландии на Играх в Париже. Ранее олимпийскую награду высшей пробы добыла женская сборная по Регби-7.
Париж, Франция. Академическая гребля. Двойки-парные. Женщины.
1. Брук Френсис — Люси Спурс (Новая Зеландия).
2. Анкуца Боднар — Симона Радиш (Румыния).
3. Матильда Ходжкинс-Бирн — Ребекка Уайлд (Великобритания).