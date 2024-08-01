Румыны одержали победу в академической гребле на Олимпиаде-2024

Румынская двойка Андрей Себастьян Корня и Флориан Мариан Энаке выиграла золото в академической гребле на Олимпиаде в Париже. В финале мужчины показали время 6 минут 12,58 секунды.

Второе место заняли Мелвин Твеллаар и Стеф Бреннинк из Нидерландов (6.13,92), третье — ирландцы Дара Линч и Филип Дойл (6.15,17).

Румынский дуэт вышел в финал с худшим временем из всех участников медального заплыва, но смог на финише обойти главных фаворитов соревнований из Нидерландов.

Это второе золото для Румынии на Играх в Париже. Ранее пловец Давид Попович стал чемпионом Олимпийских игр на дистанции 200 метров вольным стилем.

Париж, Франция. Академическая гребля. Двойки-парные. Мужчины.

1. Андрей Себастьян Корня — Флориан Мариан Энаке (Румыния).

2. Мелвин Твеллаар — Стеф Бреннинк (Нидерланды).